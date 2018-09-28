Kırbaç Kasırgası Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek?

Bildiğiniz üzere, günlerdir yerli ve özellikle de yabancı basın, ülkemizi etkileyeceğini öngördükleri Kırbaç Kasırgası ismi verilen bir hava olayının alarmını veriyor.

Gerçekleşecek olan bu kasırganın Türkiye’yi nasıl etkileyeceği ise endişe ile beklenen önemli noktalardan.

Runner’s World Türkiye’nin haberini kaynak alarak Kırbaç Kasırgası’na dair gerçekleri aşağıda paylaşıyoruz.

Türkiye’de Nereyi, Nasıl Etkileyecek?

Birkaç rota ihtimali var. Yunanistan ana karasıyla Rodos arasından giriş yaparak Bodrum‘a ve Muğla‘ya doğru ilerleyeceği ilk ihtimal. Bu da en çok etki alanına sahip olanı. Çünkü sistem Yunanistan kara parçası üzerinden geçmeyeceği için enerjisini de boşaltamayacağı gibi beslenmesi de kesilmeyecek.

Diğer rotada ise Muğla’da Fethiye çevrelerine kadar bir alandan giriş yaparak Aydın, İzmir, yukarı Marmara’ya doğru ilerliyor. Üçüncü tahmindeki seyir ise Rodos’un güneyinden geçip Kaş, Fethiye, Dalaman civarından giriş yapıp Kuzey Ege’ye doğru değil de İç Anadolu’da ilerleyeceği. Kasırganın ilk geldiği andaki hızının 130 km olacağını üstüne basa basa hatırlatalım.

Metre kareye 100 kg yağmur yağacağı öngörülen Kırbaç Kasırgası‘nın yağışı bırakacağı bölge için uyarı Muğla’dan Kaş’a kadar girip Ege’nin kuzeyine doğru ilerleyeceği yönünde. Sadece giriş yaptığı yerde değil, Ege kıyısı boyunca Marmara’ya kadar uzanıyor. Sel riskinin en yüksek olduğu yerler İzmir, Aydın, Denizli (kısmen). Muğla’nın kıyıya yakın alanları da riskli sayılıyor.

Cumartesiden itibaren rüzgarla ve yağışla kendini göstermeye başlayacak olan sistemin 30 Eylül saat 21:00 itibarıyla Türkiye’ye giriş yapacağı bekleniyor.

Alınabilecek Önlemler Neler?

Kasırganın vurmaya başladığı andan itibaren elektriği kapatmak alınması gereken en önemli önlemlerin başında yer alıyor. Bununla birlikte düşebilecek eşyaları da sabitlemeyi unutmayın. Düşebilecek kiretmitlere, çökebilecek duvarlara ve tabi ki taşkınlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dalgalarla birlikte kasırganın denizi de yükseltebileceğini unutmayalım.