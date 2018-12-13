Kirli Saçları Bakımlı Gösterecek Pratik Saç Modelleri

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Saçlarımız gün boyu ellerimizle temas etmesinden ötürü ve havadaki nem, toz gibi etkenlerden dolayı kolay kirlenebiliyor. Saçı her gün yıkamanın sağlıklı olmadığı da bir gerçek.

Biz de sizler için kirli saça uygulanabilecek pratik modelleri araştırdık! Özellikle yılbaşı gecesinin ertesi gününde bu modellerin işinize yarayacağına eminiz! 

Yukarıdan yarım şekilde toplanmış bu saç modeli çok havalı! Üstelik uzun saçlara uygulanacağı gibi Hailey Baldwin gibi kısa saçlarda da kusursuz görünüyor.

Taylor Hill‘in bu defile görünümü gerçekten ilham verici. Saçlarınızı ortadan ayırıp istediğiniz kalınlıkta iki tutam alıp dolayarak yapacağınız bu model için iki adet tel toka yeterli! Zahmetsiz ve eğlenceli.

Kendall Jenner‘ın kırmızı halıda da sıklıkla tercih ettiği sıkı at kuyruğu, bakımsız saçları saklamanın en kolay yolu.

Romantik stilin vazgeçilmez modeli saçlarınızı her daim bakımlı ve zarif gösterecek.

Rosie Huntington-Whiteley geriye doğru taranmış ıslak görünümlü saç modelini en sık kullanan ve kendisine yakıştıran ünlülerden.

Çok çabalamadan yapılmış tepeden bir topuz sizi hem havalı gösterecek, hem de yıkanmamış saçlarınızı gizleyecek.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Bu sezon Baba Sahne’de Don Kişot olarak izleyeceğimiz Ozan Güven, Marie Claire Man’in yeni sayısında, tam karşınızda. Gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti ve bu özel çekimi kaçırmayın. Tüm bayilerde bulabilirsiniz❗️ #marieclairetr #mcman #OzanGüven @ozan.guven @handetokmak Röportaj: @selenmecoglu Fotoğraflar: @emreguven Moda Editörü: @tugceulkumen Saç: @yasarertemm Makyaj: @cigdemyener Fotoğraf Asistanı: @barbaroscangurgel Moda Editörü Asistanı: #NazDuru
    5
  • Dışarıdaki havaya karşı duruşumuz. ❄️ “Beyaz Düşler” çekiminin devamı aralık sayımızda. #marieclairetr Fotoğraflar: @zeynep_ozkanca Moda Editörü: @tugceulkumen Saç: @ondertiryaki Makyaj: @gulumerzincan Moda Editörü Asistanı: Naz Duru Model: Diana/ @option_management_istanbul
    1
  • Soğuk havalarda da stilimizden ödün vermeye niyetimiz yok.💨☔️ 📸: @youngsabotash #ootd #streetstyle #lotd #marieclairetr
    4
  • #MaryQueenofScots filminin gerçekleşen prömiyerinden... Merakla beklediğimiz filmin yıldız oyuncuları #MargotRobbie ve #SaoirseRonan görünümleriyle göz kamaştırıyor. ✨✨ #marieclairetr
    12
  • British Fashion Awards 2018’in yıldızı Meghan Markle oldu!🖤 Geceden diğer öne çıkan görünümler için ekranı sola kaydırın!👈🏻👈🏻👈🏻 #meghanmarkle #fashionawards #fashionawards2018 #katemoss #ritaora #victoriabeckham #sarasampaio #royalfamily #marieclairetr
    13
  • Yeni yıl için başlayan alışveriş heyecanını renklendirmek için size sürpriz bir hediyemiz var. 🎁 2019’un merakla beklenen rengi açıklandı; Living Coral | Kırmızı Mercan. Peki, bitirmek için geri sayımda olduğumuz 2018, sizin için hangi rengi ifade ediyor? 🎁 Aşağıya yorum olarak yazın ve L'OCCITANE en Provence Türkiye’den birbirinden renkli hediye kürelerinden birine sahip olun. Yapmanız gerekenler; Sizinle aynı renge sahip olduğunu düşündüğünüz arkadaşınızı etiketlemek, etiketlediğiniz kişiyle birlikte de @marieclairetr ve @loccitane_tr hesaplarını takibe almak. Son katılım: 17 Aralık 2018 #marieclairetr #LOccitaneTürkiye #Birhediyedendahafazlası
    113
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için