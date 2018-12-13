Kirli Saçları Bakımlı Gösterecek Pratik Saç Modelleri

Saçlarımız gün boyu ellerimizle temas etmesinden ötürü ve havadaki nem, toz gibi etkenlerden dolayı kolay kirlenebiliyor. Saçı her gün yıkamanın sağlıklı olmadığı da bir gerçek.

Biz de sizler için kirli saça uygulanabilecek pratik modelleri araştırdık! Özellikle yılbaşı gecesinin ertesi gününde bu modellerin işinize yarayacağına eminiz!

Yukarıdan yarım şekilde toplanmış bu saç modeli çok havalı! Üstelik uzun saçlara uygulanacağı gibi Hailey Baldwin gibi kısa saçlarda da kusursuz görünüyor.

Taylor Hill‘in bu defile görünümü gerçekten ilham verici. Saçlarınızı ortadan ayırıp istediğiniz kalınlıkta iki tutam alıp dolayarak yapacağınız bu model için iki adet tel toka yeterli! Zahmetsiz ve eğlenceli.

Kendall Jenner‘ın kırmızı halıda da sıklıkla tercih ettiği sıkı at kuyruğu, bakımsız saçları saklamanın en kolay yolu.

Romantik stilin vazgeçilmez modeli saçlarınızı her daim bakımlı ve zarif gösterecek.

Rosie Huntington-Whiteley geriye doğru taranmış ıslak görünümlü saç modelini en sık kullanan ve kendisine yakıştıran ünlülerden.



Çok çabalamadan yapılmış tepeden bir topuz sizi hem havalı gösterecek, hem de yıkanmamış saçlarınızı gizleyecek.