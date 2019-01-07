Kırmızı Rujun En Büyük Rakibi Olan Renkler

Kırmızı halı stilini etkileyici hale getirmek için parlama garantili o en kestirme yol kırmızı ruj sürmekten geçiyor değil mi?

Tabii, bu bilgi her zaman için geçerli olmak zorunda değil. En cesur tonlu kırmızı renk seçiminden daha da etkileyici olacabilecek başka renkler olduğunu 76. Altın Küre Ödülleri’nin kırmızı halısında da bir kez daha gördük.

Koleksiyonunuza, kırmızı rujun güçlü etkisine alternatif olabilecek renkteki rujları da eklemeye hazır mısınız?

Emily Blunt

Emily Blunt’un makyaj sanatçısı Jenn Streicher’in tercihi pembe ve bej tonlarını karıştırıp oluşturduğu bu özel renk oldu.

Dudak renginden pek fazla uzaklaşmayı sevmeyenler için biçilmiş kaftan.

Gina Rodriguez

Makyaj sanatçısı Carissa Ferreri ise Rodriguez’in yumuşak tonlardaki pembe dudağı için CoverGirl markasının “Believe Me”serisindeki saten formülüne karar verdi.

Claire Foy

Oyuncunun makyaj sanatçısı Kelly Cornwell, genç bir dokunuşla eski bir Hollywood görüntüsü yaratıyor adeta.

Janelle Monáe

Makyaj sanatçısı Jessica Smalls, Monáe’nın dudaklarını Giorgio Armani mat ruj ile çevrelerken, likit rujla da doldurmayı tercih ediyor.

Rosamund Pike

Pike’a sadece mükemmel miktarda parlaklık veren doğal bir dudak rengi veren pembe ruj sürüldü.

Charlize Theron

Makyaj sanatçısı Jenn Streicher, Theron için de Emily Blunt ile dudak makyajını uygulamayı tercih ediyor.

Irina Shayk

Shayk yeni bob saç kesimini mükemmel bir dudak makyajıyla tamamlıyor..

Thandie Newton

Westworld dizisinin başarılı oyuncusu Thandie Newton’ın göz kamaştırıcı elbisesini dengelemek için nötr bir dudağa ihtiyacı vardı ve makyaj sanatçısı Georgie Eisdell, bu mükemmel renge karar veriyor.

Julia Roberts