KIRSTEN DUNST’TAN ŞIK HAMİLELİK POZU



Ünlülerin hamile olduklarını duyurmak için tercih ettiği yollardan biri; bazen instagram olurken kimi zamanda bir dergi kapağı olabiliyor.

Kirsten Dunst ise bu güzel haberi Rodarte markasının portre fotoğraf serisinde şık bir şekilde göstermeyi tercih etti.

Markanın tasarımcıları Kate ve Laura Mulleavy ile yakın arkadaş olan Dunst’ın hamile olduğunu Rodarte ile duyurmak istemiş olması isabetli bir seçim elbette.

Sonbahar / Kış 2018 lookbook’u için kamera karşısına geçen Dunst’ın bu özel karelerine ise bayıldık.



