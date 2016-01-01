KIŞ AYLARININ SEBEP OLDUĞU 6 CİLT SORUNU VE ÇÖZÜMLERİ



Kış ayları bildiğiniz üzere her yıl, sebep olduğu cilt sorunlarıyla beraber geliyor; çatlak dudaklar, kuru bir cilt, soluk bir ten rengi vs… Soğuk hava koşulları ve iç mekanların kurutucu ısıtmaları da bize pek iyilik yapmıyorlar.

Bu sorunlarla baş etmek için birkaç yol araştırdık sizler için. Böylece cilt problemlerinizi bir kenara koyup bu yıl içerisinde neler yapacağınızı planlamaya geri dönebilirsiniz!

SOĞUK HAVA SİVİLCELERİ

Nedeni: Akne çoğu zaman hormonal sorunlardan dolayı ortaya çıkar. Fakat kış aylarındaki akneyi tedavi etmek normal zamankinden daha zordur. Akne kremlerinin içinde bulunan benzoil peroksit ve salisilik asit gibi içerikler kışın zaten kuru olan cildi daha da kurutur.

Çözümü: Daha önce de söyledik, bir daha söyleyeceğiz; nemlendirici! Akneye eğimli ciltlerin bile neme ihtiyacı vardır çünkü nemsiz kalan cilt sivilcelenmeye çok daha fazla eğilimlidir. Kısacası sabahlarını yüzünüze nemlendirici krem veya jel sürmeyi unutmayın! Akşam makyajınızı çıkardıktan sonra haftada 2-3 gün nemlendirici bir maske uygularsanız cildinizin nem ihtiyacını karşılamış olacaksınız.

ÇATLAMIŞ DUDAKLAR

Nedeni: Çatlayan dudakların asıl nedeni soğuk ve sert havalar olmakla beraber çok sık dudak balm’ı uygulamak da bir diğer neden olabilir. “Günde 10 kere dudaklarıma koruyucu sürmeme rağmen hala çatlıyor!” diyen insanlar görüyorum. Çünkü aynı formüle çok sık maruz kalındığı zaman vücudumuz formüldeki kimyasallara bağışıklık geliştirebiliyor. Aynı zamanda dudaklarınızı çok fazla yalıyorsanız bu da dudaklarınızın çatlamasına sebebiyet verebilir, salya asidik olduğu için sanıldığının aksine dudakları nemlendirmek yerine kurutur.

Çözümü: Ekstra nazik bir dudak peeling’i ile dudaklarınızdaki ölü derilerden kurtulabilirsiniz, peeling uygulamasının ardından uyumadan önce dudaklarınıza kalın yapılı bir dudak balm’ı sürün. Günlük kullandığınız dudak balm’ınızı da çok sık uygulamamaya dikkat edin, eğer formüle bağışıklık geliştrirseniz dudak balm’ınızı değiştirmelisiniz.

SOLUK CİLT

Nedeni: Kışın hava kuru olduğu için cilt daha da kuru olur. Cilt yüzeyinizdeki eski ve ölü deri hücreleri yüzünüzde soluk bir illüzyon yaratır, bu da yeterince peeling yapmadığınız ve cildinizi nemlendirmediğiniz anlamına gelir.

Çözümü: Gece bakımınızda cilt parlaklığını arttırıcı serumlarınızın içinde C vitamini olmasına özen gösterin, C vitamininin içindeki antioksidan ciltteki renk düzensizliğini tedavi edebilir.

KURU VE SOYULAN CİLT

Nedeni: Kışın kapalı mekanlarda çalışan ısıtıcıların yarattığı kuru hava ve aldığınız upuzun sıcak duşlar cildinizin kuruyup dökülmesine yol açan başlıca iki nedendir.

Çözümü: Kuru ve parça parça olan cildinize yapmak istediğiniz ilk şey peeling olacaktır fakat dikkat edin, eğer gereğinden fazla peeling yapıyorsanız parça parça dökülen cildiniz size bir mesaj vermek istiyor olabilir. Fazla peeling yaparak cildinizin koruyucu nem bariyerine zarar vermiş olabilirsiniz, peeling yerine yoğun nemlendirici maske ya da kremleri tercih edin. İlk olarak günlük yüz temizleyicinizi köpürmeyen ve kremsi bir yıkama jeliyle değiştirin veya miselar temizleme sularından kullanın.

İçerisinde yulaf, tatlı badem yağı veya seramid olan nemlendirici krem ya da serumları tercih edin. Duşlarınızı kısa ve ılık tutmaya çalışın. Daha sonra nemlendiricinizi banyodan çıktıktan beş dakika içinde, banyo hala buharlıyken, uygulayın. Bu adımlarla belli bir süre devam ettikten sonra peeling aşamasına geçebilirsiniz. Daha nazik, küçük tanecikli bir peeling ve içerisinde laktik asit olan bir vücut losyonu tercih etmelisiniz.

GÖZLERDE ŞİŞKİNLİK

Nedeni: Yeterli sıvı tüketmemek ve cips gibi aşırı tuzlu yiyecekleri fazla yemekten dolayı yaşanan sıvı kaybı, uykusuzluk, fazla alkol tüketimi başlıca sebeplerindendir.

Çözümü: Şişmiş göz altlarını düzeltmenin en kısa yolu çay poşetleridir. İki poşet yeşil çayı soğuk su ile hafifçe nemlendirin ve 10 dakika boyunca gözlerinizde bekletin. Kafein kan hücrelerini sıkılaştırır, ayrıca yeşil çaydan antioksidan da alırsınız. Kafein içeren bir serum edinip yüzünüzde veya gözlerinizde şişkinlik hissettiğiniz zamanlarda da kullanabilirsiniz. Ayrıca bir maraton koşucusu kadar su içmelisiniz, yüzünüzdeki şişkinliği yaratan ekstra tuzu bu şekilde vücudunuzdan atabilirsiniz.

Gece yatmadan önce retinol içeren bir göz serumunu göz çevrenize masaj yaparak yedirin, bu göz çevrenizin sıkılaşmasını sağlayacaktır. Eğer gözlerdeki şişkinlik her sabah karşılaştığınız bir sorun ise yastığınızı biraz yükseltmeyi deneyebilirsiniz.

KIZARIKLIK VE ÇATLAMIŞ KILCAL DAMARLAR

Nedeni: Çatlayan kılcal damarlar yazın maruz kaldığımız UV ışınlarından geriye kalan üzücü hatıralardır, bronzluğumuz solunca ortaya çıkarlar. Yüzünüzdeki kızarıklık ise ani ısı değişimleri (dışarısı 0, iç mekanlar 18 dereceyken), aşırı sıcak içecek tüketmek ve alkol tüketimi sonucunda ortaya çıkabilir.

Çözümü: Önce kötü haber; bir kılcal damar çatladığında çatlıyor bunu evde düzeltmenin bir yolu yok. Bir dermatolog tarafından lazer tedavisi görmeniz gerekiyor. Lazer ilk seanstan yanaklarınızdaki kırmızı kılcal damarların görünümünü yok eder fakat lazer yaptırmak istemiyorsanız concealer da işinizi görecektir! Eğer yüzünüzündeki kızarıklıkla baş edemiyorsanız içeriğinde niasinamid, meyan kökü veya papatya olan yüz kremlerini tercih etmelisiniz; bu içeriklerin hepsi kızarıklığı önleyici özelliğe sahiptir ve cildinizi yatıştırır.

