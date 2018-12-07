Kış Makyajı İçin Takip Etmeniz Gereken Adımlar

Kuru ve soğuk havaların cildimizi “cezalandırır” gibi davrandığı aylardayız.

Parıltısını kaybetmeye yüz tutmuş cildi, canlı ve parlak tutmak için bakım rutinini daha da istikrarlı bir düzene sokmakta fayda fayda var.

Pul pul dökülen, kuruyan ve tahriş olan cilt, her kış kendi içinde bu döngüyü yaşamakta ve yine de “gülen yüzümüz” olmaya devam etmekte. Tam da bu noktada, makyaj ve cilt bakımı konusunda doğru adımlar atmaya ne dersiniz?

Profesyonel makyaj sanatçılarının önerilerine kulak vermek isteyenleri aşağıdaki galeriye davet edelim. Kışın da parlak bir cilde sahip olmak için bu tavsiyelere kulaklarınızı kapatmayın.

#1 Nemlendiriciyi yok etmeyin.

Bu zaten cilt bakımı konusunda en olmazsa olmaz bir ipucu ama makyaj rutininizde de bir adım olarak düşünmek gerçekten çok yararlı oalcak.

Çünkü vurucu ve parıltılı bir ten rengine ulaşmanın en iyi yolu buradan geçiyor. Makyaj sanatçısı Nick Barose, “Cildin doğal ışığını artırmak için nemlendirici konusunda cömert olun,” diyor.

Bu nemlendirme sırasında boynunuzu da unutmayın.

#2 Ne zaman nemlendireceğinizi de iyi bilin.

Hidrasyon çok önemlidir, ancak Makyaj sanatçısı Erwin Gomez, bu ekstra önerisini de not almanızda fayda var.

Duştan sonra cildinizi nemlendirdiğinizden emin olun. Gomez, “Bu, taze buharda yıkanmış cildinize, o çok ihtiyaç duyulan hidrasyonu vermenin en uygun zamanıdır” diyor.

Ekstra parlaklık için C ve E vitamini bazlı ürünleri de tercih edebilirsiniz.

#3 Çok fazla toz formlu ürünlerden uzak durun.

Makyaj sanatçısı Nick Barose, toz formlu ürünler yerine, cildinizin tonundan daha sıcak olan nemlendirici bir CC krem kullanmanızı tavsiye ediyor.

“Ben, Giorgio Armani Luminessence CC Krem SPF 35 hayranıyım, çünkü onun içinde ince bir yansıtıcı pigment var” diyor.

#4 Makyaj bazınızı değiştirin.

Makyaj sanatçısı Erwin Gomez, geleneksel mat bir primer yerine parlak bir baz kullanılmasını öneriyor.

“Bazdaki ince parıltı, cildinize inanılmaz parlaklık vererek, içten de etki yapmasına yardımcı olacak” diyor.

#5 Son dokunuş…

Barose, en doğal etki için, nemlendirilmiş bir Beautyblender sünger ile bir sıvı vurgulayıcıyı uygulamanızı öneriyor.

Barose, Giorgio Armani Fluid Sheer ‘ı kullandığını belirtiyor.

#6 Asla nemlendirmeyi bırakmayın.

Cildinizin kurumuş olduğunu fark ederseniz (ya da makyajınız bunu çaktırmaya başlarsa), bir miktar nemlendiriciyi püskürtmek için yüzünüzü hızlıca temizleyin. Özellikle de bu soğuk havalarda cildinizi nemlendirmekten asla vazgeçmeyin ve onun size verdiği işaretleri takip edin.