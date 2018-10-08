Kısa Saç En Çok Hangi Oyuncuya Yakışıyor?

 

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Saç modelleri konusunda cesur kararlar veren güzel oyunculardan favoriniz hangi isim?

Hangi yıldızı kısa saçlı haliyle daha çok beğeniyorsunuz?

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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