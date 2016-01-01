KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ

Nurdan Gündoğdu - MAY 29, 2018 SALı


 

Kısa saçın kullanım kolaylığı gerçeği ortada ama dezavantajı da yok değil. Doğru modeli yakalamaya çalışırken sarf edilen eforu hatırlamaya ne dersiniz?

Saçınızın şekil almakta zorlandığı zamanlar da saçı örmek en güzel ve basit çarelerden olabilir. Seçeceğiniz modele göre bir arkadaşınızdan küçük bir yardım alarak da, pratik örgü modellerine kavuşup, stil sahibi görünebilirsiniz.

Kısa saçınıza uygulayabileceğiniz örgü modelleri konusunda ilhama ihtiyacınız varsa ise doğru yerdesiniz. Ünlülerin sık sık kullanmayı tercih ettiği modeller tam karşınızda.

KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (1)
January Jones ve örgüleri. Üç ince çizgiden oluşan model favorimiz.

Sienna Miller, saçlarını kısa kestirdikten sonra sıklıkla örgü kullanan isimler arasında katıldı. Kırmızı halıda yoğun örgüleri tercih ediyor.

Uzun saçları olduğu zamanlarda da boho etki için sık sık örgüleri tercih eden Sieanna Miller, kısa saçlarını da ikili örgülerle şekillendirerek en büyük ilham kaynaklarımızdan biri haline geliyor.

KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ
KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (2)

Ruby Rose gibi pixie saç kullanmayı seviyorsanız, renklerle oynayıp, örgülerin arasında kaybolabilirsiniz. Cesur seçimlerden korkmayın.

Sepet örgü yapmak için upuzun saçlara sahip olmanıza gerek yok. Saçınızı doğru şekilde şekillendirip yönlendirerek örmeniz yeterli.

KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (10)
KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (9)

Shailene Woodley tarzı bu örgünün özellikle de mezuniyet törenleri biçilmiş kaftan olduğunu hatırlatalım.

Kırmızı ışıltıdan tam emin değiliz ama Miley Cyrus’un bu örgü modelini çok sevdik.

KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (8)
KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (7)

Kısa saçı her haliyle kullanan isimlerden olan Carey Mulligan’ın bu ince örgülerine bayıldık.

Ya da Jennifer Lawrence gibi örgülerinizi topuza çevirebilirsiniz. Taç şeklinde bir görünüm yakalayabilirsiniz.

KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (6)
KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (5)

Kate Mara’ya en çok yakışan modellerden biri de pixie kesim. Siz de onun gibi böyle dağınık örgüler tercih edip etkileyici görünüme kavuşabilirsiniz.

Harika örgüler için Zendaya’dan ilham almamak ne mümkün.

KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (4)
KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ (3)

İçinizdeki özgür ruhu serbest bırakın. Kristen Stewart, size bu konuda yol göstermeye aday.

Favorimiz ise Kate Bosworth. Özellikle festival zamanlarında bu modeli tercih edebilirsiniz.

kısa-saçlar-için-örgü-modelleri-8

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Nurdan Gündoğdu

 

 

 

 