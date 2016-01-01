KISA SAÇLAR İÇİN YAPIMI BASİT ÖRGÜ MODELLERİ

Kısa saçın kullanım kolaylığı gerçeği ortada ama dezavantajı da yok değil. Doğru modeli yakalamaya çalışırken sarf edilen eforu hatırlamaya ne dersiniz?

Saçınızın şekil almakta zorlandığı zamanlar da saçı örmek en güzel ve basit çarelerden olabilir. Seçeceğiniz modele göre bir arkadaşınızdan küçük bir yardım alarak da, pratik örgü modellerine kavuşup, stil sahibi görünebilirsiniz.

Kısa saçınıza uygulayabileceğiniz örgü modelleri konusunda ilhama ihtiyacınız varsa ise doğru yerdesiniz. Ünlülerin sık sık kullanmayı tercih ettiği modeller tam karşınızda.