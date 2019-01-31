Kısa Saçlı Gelinler İçin Romantik Saç Modelleri

2019 yazında, aile arasında ya da görkemli bir tören eşliğinde bir düğün planlıyorsanız, yapılacaklar listesinin yanına “yapıldı” işareti de koymaya başlamışsınızdır diye düşünüyoruz.

Bu listenin, bir gelin için öncelikli maddelerini göz önüne getirince basit gibi görünen ama kararsızlığın en çok hissedildiği başlık ise; gelin saçı olsa gerek. Aylar öncesinden kafasında bu maddeyi netleştirmek isteyen gelinler özellikle de kısa saçlılar için ilham verici öneriler ise aşağıda sizi bekliyor.

Mikro örgüler, çiçeklerden yapılan saç tokaları veya klasik taçlar… İşte radarımızdaki; etkileyici ve mükemmel bir şekilde koordine olmanızı sağlayacak öneriler.

Omuz hizasındaki saçlarınız için en cool önerilerden. Çiçek aksesuarların büyük bir açıklamada bulunduğunu göz ardı etmek ne mümkün.

Dağınık topuzun etkisini asla küçümsemeyenler, bu modelin izinden gidecektir diye düşünüyoruz.

Kısa saçın kendini belli eden cazibesi ortada.. Kadife bir detay ise kısa saçınızın havasını hemen değiştirmek için hazırda bekliyor.

Bir gelin için en olmazsa olmaz aksesuarlardan biri de; taçlar. Ekstra parlaklığı sağlanmış, omuz hizasındaki güçlü saçlar için zarif ve renkli bir taç, aranılan o son dokunuşu sağlayacak.

Çene uzunluğundaki bob kesim saçınızı, başın arkasına doğru dönen iki zarif örgüyle sabitlemeye ne dersiniz?

Pırıltıyı saçınızda taşımak için en ideal gün. Peki, neden sadece tek bir parlak tokayla yetinesiniz ki?

Saçınızda hafif kabarık bir etki arıyorsanız, çiçeklere prim vermeye hazır mısınız?