KISA SÜREDE ETKİSİNİ GÖREBİLECEĞİNİZ EN İYİ C VİTAMİNİ SERUMLARI





Son dönemin cilt bakımı trendi; C vitamini! Cildin parlaklığını arttıran, ışıltı veren, yorgunluk ve cilt problemleriyle savaşan bu vitamini cilt bakımı rutininize eklemeniz için en etkili C Vitamini serumlarını listeledik!

Clinique Fresh Pressed Daily Booster

Cilt için güçlü bir ilave olan bu ürün; cildin hızlı bir şekilde yenilenmesi için % 10 C vitamini içeriyor.

The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%

Cildin nemini koruması için hyalüronik asit ilavesi her zaman önemlidir. Kışın çabuk kuruyan ciltler için harika bir çözüm!

Skinceuticals CE Ferulic

Dermatologlar tarafından tavsiye edilen bu serum; antioksidanlar, E vitamini ve ferulik ile birlikte% 15 C vitamini içeriyor. Normal, kuru veya hassas ciltler için ideal olan bu serum; cildi yaşlanmaya ve serbest radikallere karşı korurken ince çizgilerin ve kırışıklıkların da üstesinden geliyor.

Vichy Liftactiv Anti-Oxidant & Anti-Fatigue Fresh Shot

% 15 C vitamini oranı ile; harika bir rutin ürünü.



