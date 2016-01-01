KIŞIN DAHA YUMUŞAK VE GÜZEL SAÇLARA KAVUŞABİLİRSİNİZ!





Kış aylarında artan soğukla beraber ağırlaşan ve kirlenen hava, saçların sağlığını kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenle kış aylarında saçlar bakıma daha fazla ihtiyaç duyuyor. Peki ama saçlarımıza nasıl bir bakım uygulamalı, nelere dikkat etmeliyiz? Güzel saçlara ve sağlıklı bir saç derisine kavuşmanın sırlarını Head&Shoulders Saç Ve Saç Derisi Uzmanı Laïs Koelle veriyor.

Saçınızın nemini koruyun

Kışın saçlarınızın tel tel, sağlıksız görüntüsünden rahatsız mı oluyorsunuz? Aslında bu görüntünün temel nedeni saçlarınızın soğuk havalarda kuruyarak nemini kaybedip kepeklenmesi… Saçınıza özel nemlendirici bir şampuanla bu sorundan kurtulabilirsiniz. Rüzgâr, yağmur ve kardan korunmak için kullandığınız berelerin saçların hava almasını engellemeyecek kumaşlardan olmasına özen göstermek gerekiyor. Çünkü kumaşın sentetik olması, saçların çabuk elektriklenmesine ve yağlanmasına sebep olabiliyor. Hava alan bir bere seçerseniz hem soğuktan hem de saçlarınızı zarar görmekten koruyabilirsiniz.

Saçınızı düzenli olarak yıkayın

Bazı insanlar kışın daha az duş alarak saçlarının daha çok nemli kalacağını düşünür. Oysa düzenli yıkama, saç derisindeki fazla yağın ve mantarların temizlenmesine yardımcı olarak saç derisinin sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bu nedenle saçlarınızı her gün yıkamanız gerekiyor. Ancak bunu yaparken suyun aşırı sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz.

Kepeğe karşı koruyucu bir şampuan kullanın

Saçlarınızda kepek problemi olsun ya da olmasın doğru şampuan seçmek önemlidir. Kepeksiz saçlar için etkili bir nemlendirici bir şampuan, saçlarınızı dış etkilere karşı korur ve nemlendirir. Kepek ve saç derisi sorunlarınız varsa, kepeğe karşı koruma sağlayan bir şampuan seçmeniz önemlidir. Böyle bir problem ile karşılaşmamak için Head&Shoulders’ın 3 etkili formülüyle kepeğe karşı etkin koruma sağlayan Besleyici Bakım Şampuanı ‘nı kullanarak hem canlı hem de yumuşak saçlara sahip olabilirsiniz.

Kışın ıslak saçla dışarı çıkmayın

Bu soğuk havalarda saçlarınız ıslakken dışarı çıkarsanız hem sağlığınızı olumsuz etkilersiniz hem de saçlarınızın kırılarak dökülmelerine yol açarsınız. Bu nedenle saçlarınızı geceden yıkamanızı ya da evden çıkmadan iyice kurutmalısınız. Saç kurutma makinelerinin saça verdiği zarardan korunmak için de kurutmadan önce mutlaka ısıya karşı etkili bir saç bakım ürünü kullanmalısınız.

Beslenmenize dikkat edin

Protein, demir, çinko, biotin ve folik asit içeren besinler saçları beslerken aynı zamanda saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Bu nedenle kış aylarında bol bol süt ve süt ürünleri, deniz mahsulleri ve yeşil yaprakları sebzeleri tüketmeye özen gösterin.



