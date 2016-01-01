KIŞIN KEYFİ ÖZSÜT’TE ÇIKIYOR





Salep ve sıcak çikolata… İsimlerini duyduğumuzda dahi yüzümüzde büyük bir gülümsemeye yol açan bu iki lezzet, mis gibi kokularıyla Özsüt mağazalarını sarıyor. Orkide yumrularından elde edilen gerçek salep ve çubuklu bitter ile hazırlanan sıcak çikolata, soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor. Her iki üründe de kullanılan günlük çiftlik sütü ise lezzeti doruğa çıkarıyor.

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinin başında gelen salep ve sıcak çikolata, Özsüt yorumuyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Özsüt salebi, hazır toz veya aromadan değil, aslına uygun olarak orkide yumrularından elde ediliyor. Öğütülüp toz haline getirilen salep, günlük çiftlik sütüyle karıştırıldıktan sonra tarçınla birlikte servis ediliyor.

Sıcak çikolatada da, tıpkı salep gibi gerçek tatlara yer veriliyor. Çubuklu bitter çikolatayla hazırlanan, herhangi bir koruyucu katkı maddesi içermeyen bu lezzet, Özsüt misafirlerinin gözleri önünde, taze sütten dumanı üstünde bir sıcak çikolataya dönüşüyor. Üstelik Özsüt mağazalarında kutulu olarak da satışa sunulan çubuklu çikolatalar ile bu keyif evlerde ve iş yerlerinde de kaldığı yerden devam ediyor.

