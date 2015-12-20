KISMET BY MILKA’DA ANNELİĞİN BİNBİR HALİ

Nurdan Gündoğdu - MAY 10, 2017 ÇARşAMBA


Güçlü, bağımsız ve ilerleyen kadınlardan ilham alan Kısmet By Milka; anneliğin gücünü hazırladığı özel charm’larla ifade ediyor.

Antik Mısır, Grek ve Roma’da sıklıkla kullanılan ve deniz kabuğu, taş, ahşap gibi malzemelerden yapılan “charm”lar Anneler Günü için özel hazırlanan Kısmet By Milka tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor.

 

Kadınlığın ve anneliğin özelliklerini “charm” tasarımlarına yansıtan Kısmet By Milka; anne olmanın verdiği farklı duyguları, kolye, bileklik ve halhallar için hazırladığı charm’lara taşıyor.

Sevecen, güçlü, koruyucu, cool, bağımsız, şefkat dolu…

Annenize sevginizi onu en iyi ifade eden “charm”larla anlatın.

 


Nurdan Gündoğdu

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