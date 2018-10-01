Kıvanç Tatlıtuğ’un Partneri Belli Oldu

 

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Aranılan yıldız bulundu!

Kasım ayında Show Tv’de ekrana gelmesi beklenen Çarpışma dizisinin yeni gelişmesi oldukça heyecan verici. Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçecek ismin Elçin Sangu olacağı açıklandı.

Ay Yapım imzası taşıyacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Halil ile Menekşe, Ezel, İçerde gibi önemli dizileri yöneten Uluç Bayraktar oturacak.

Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can dizide rol alacak diğer oyuncular arasında yer almakta. Dizinin hikayesi ise bir araba kazası sonucu kesişen hayatları anlatıyor olacak.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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