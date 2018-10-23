Kıvırcık Saçlılar İçin En İyi Bakım Yağları

Yağlar, kıvırcık saçlar için oldukça önemli bir anahtardır.

Aslında bukleleriniz hakkında -neredeyse- tüm şikayetleriniz doğru yağ ile çözülebilir. Kıvırcık saçlar, düz saçlardan daha az hidrasyon tutmaya eğilimlidir. Bu hidrasyon eksikliği de saçın donuklaşmasına neden olur, sonuçta parlaklık ortadan kalkar.

Hidrasyon eksikliği aynı zamanda saçın kırılgan hissetmesine neden olur, bu da daha bölünmüş uçlara yol açar. Bunların hepsi ise doğal eğilimden ötürü değil, daha kuru saçlara sahip sahip olduğunuz için kaynaklanıyor.

Saç derisindeki yağ; saçı nemlendiren, parlaklık veren, kabarıklığı azaltan ve güç veren şeydir. Düz saçları olanlar için, bu yağlar şaftı kolayca kaydırır. Fırçalar, yağları saç derisinden aşağı çekmeye yardımcı olur ve tüm saçlara dağıtır. Yağların bir spiral boyunca aşağı kayması zor olduğu için kıvırcık saç dokularının düz versiyonlardan daha kuru olmasının nedeni de budur.

İşte bu noktada tek ihtiyacınız olan şey doğru saç yağıdır. Bunun, saçları nemlendirmek için harika bir yol olduğunu uutmayın. Önemli bir hatırlatma daha; en saf yağların saçtan çıkarılması her zaman için daha kolaydır.



İki ana tip yağ vardır: sızdırmazlık ve nemlendirme

Sızdırmazlık yağları (jojoba’yı düşünün) nemi kapatır, yani gerçekten işe yarayacakları için saçınıza su veya saç kremi uygulamanız gerekir.

Nemlendirici yağlar (hindistancevizi, zeytin veya avokado aklınıza gelebilir) sızdırmazlık yağlarından daha ağırdır ve saçları nemlendirmek için tek başına kullanılabilir. Sızdırmazlık ve nemlendirici yağlar, farklı zamanlarda, örneğin biri duştan sonra, diğeri de bir derinlemesine arıtma işlemi sırasında – ve her biri farklı şekillerde uygulanır.

Saç derisini nemlendirmek için bir yağ kullanabilir, masaj yoluyla da saç büyümesi teşvik edilebilir. Genel olarak, kıvırcık saçları olan çoğu insan, stillerini mükemmelleştirmek ve bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda yağ kullanır.

Öncelikle, en yaygın doğal yağlardan bazılarını ve bunların nasıl kullanılacağına dair ipuçlarını belirledik. Siz kendiniz için uygun olanı bulmak için aşağıda gezinmeye devam edin.

Zeytin Yağı

Mutfakta zeytinyağı kullanmaya daha alışıksınızdır, fakat bu nemlendirici yağ aynı zamanda harika bir güzellik ürünü. Yemek pişirmede çok işe yarayan zeytin yağı; saçın nemlendirilmesine ve parlamasına da yardımcı olur.

Saç kreminizin içine biraz zeytin yağı ilave ederek de kullanabilirsiniz.

Jojoba Yağı

Tamamen doğal bir parlaklık elde etmek için Jojoba yağından destek almayı atlamayın. Saçlarınızı nemlendirmek ve parlaklılığı artırmak için tercih edebilirsiniz. Ayrıca, jojoba yağı saç derisindeki gözenekleri tıkamamakta.

Bu sızdırmazlık yağını kullanmanın en iyi yolu; yeni yıkanmış ve saçlara uygulamaktır. Saç kremi üzerine uygulayabilirsiniz ve böylece bu şekilde nemi kapatmış olursunuz.

Yağı, saçlarınızın uçlarına yağın daha fazla sürebilirsiniz. Kırılma ve parçalara ayrılmaya karşı en yatkın kısım uçlardır çünkü. Ayrıca jojoba yağını yıkama sırasında da kullanabilirsiniz. Parlaklığı artırır ve kuruluğu önler. İnce telli saçlarınız varsa, saçınızı şekillendirirken hindistan cevizi ve zeytinyağı gibi ağır yağlardan uzak durmaya çalışabilirsiniz. İşte Jojoba yağı burada hayatınızı kurtarabilir.

Hindistancevizi Yağı

Hindistancevizi yağı kepeği azaltmak ve kuru saç derisini iyileştirmeye yardımcı olmak için en çok tercih edilen ürünlerden biridir.

Hindistan cevizi yağı ile çalışmak biraz zordur çünkü çoğu zaman oda sıcaklığında katıdır. Saç şaftına nüfuz edecek kadar küçük moleküllü az yağdan biridir aynı zamanda.

Hindistan cevizi yağının bir dezavantajı ise oda sıcaklığında katı olması ve bu yüzden jojoba ya da gül yağı gibi daha hafif bir yağ kullanmanızdan biraz daha dikkatli olmanız gerektiğidir.

Moringa Yağı

Buklelerinizi daha uzun süreli canlı tutmaya mı çalışıyorsunuz? Moringa yağı, saçların büyümesine yardımcı olma yeteneği ile bilinen B vitamini içermekte.

Argan Yağı

Saç uzmanı Ryan Richman, “Argan yağı; nem ve parlaklık eklemek için bir tedavi olarak en iyi şekilde çalışır.”

Avuç içine birkaç damla sürün ve sağlıklı ve parlak bir görünüm için parmaklarınızla saçınızı taraklayın.