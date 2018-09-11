KKW Beauty’nin Yeni Makyaj Koleksiyonuna İlk Bakış

KKW Beauty, Kim Kardashian’ın ağaç sevgisinden esinlenen yeni bir Cherry Blossom/ Kiraz Çiçeği makyaj koleksiyonunu sunmaya hazırlanıyor.

14 Eylül’de satışta olacak olan kapsül kolkesiyon, alternatifli pembe tonlara ulaşan bir göz farı paleti, allık, ruj ve dudak kalemi içermekte.



Göz farı paleti, yumuşak bir görünüm oluşturmak için kullanılabilecek 10 mat ve parlak tonlar içerirken, “Cherry”, metalik kızılcık tonu ve “West” isimli ton ise altın renginde gölgeler barındırmakta.

Bu gölgeler ve tonlar, özellikle de makyaja yeni başlayacakalr için biçilmiş kaftan.

“Cherry Blossom” kapsül makyaj koleksiyonu 14 Eylül’de piyasada olacak. Kkwbeauty.com’dan da satışa sunulacak.