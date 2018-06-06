Klasik Parçalar İle Stilinizi Zamansız Ve Güçlü Kılın

Klasiğin tanımı pek çok kişiye göre değişse de, kuşkusuz ki zamansız olmak; ortaya çıkmaktan, cesur olmaktan ve meydan okumaktan geçiyor.

Tıpkı Reebok’ın Freestyle Hi ya da Classic Leather modellerinde hissedebileceğiniz o ikonik doku gibi…

Her zaman kendini ifade etme gücüne öncülük eden Reebok Classic; bu kez modern cesareti ve yaratıcılığı kutlama niteliğindeki Always Classic kampanyası ile “klasik” olma konusundaki en büyük ilham kaynaklarımızdan biri olmaya aday.

Reebok 2018 yılı marka elçisi Hazal Filiz Küçükköse de klasik olmanın tüm bunları bir araya getirmekle ilgili olduğunu dile getiriyor. “Klasik bence zamansız olmak demek. Geçmişten beslenen geleceğe ilham veren… Klasik, her zaman seninle olan ve içinden gelen demek aslında… Ben de klasik olmanın peşindeyim. Cesur, korkusuz ve kesinlikle durdurulamaz olmak!”

Stilinize klasik parçaları eklemek ise Reebok Classic, İlkbahar/Yaz 2018  Always Classic koleksiyonu ile oldukça kolay. Klasik kelimesini tanımlayan 4 ikonik silüetin yer aldığı koleksiyon; her zamansız parça gibi; pek çok farklı stile uyarlanabilir olmasıyla öne çıkıyor

Otantik stile ve mirasa sahip modellerin oluşturduğu seride yer alan Freestyle Hi aerobik, Classic Leather koşu, Club C tenis, Workout Plus ise cross-training egzersizlerine yönelik tasarlanmıştı. 80’lerden günümüze şimdiki görünümüyle evrilen bu dörtlü, bugün moda tutkunlarını yaratıcılığın derinliklerine inmeye teşvik ediyor.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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