KONUSU “BÜYÜMEK” OLAN EN İYİ FİLMLER



Büyümek herkes için zordur. Yetişkincilik oynamaya başlamadan önce (rol modellerimizi ve çevremizdeki yetişkinleri sakarca taklit ederek hayatımızı düzene sokmuş gibi gözükmeye çalışmak) reşit oluruz. Reşit olunca da yapılan eylem aynıdır: Geç saatlere kadar dışarıda kalmak ve şehirdeki hayat içinde kendimize bir yer bulmaya çalışmak.

Reşit olmayı ya da büyümeyi anlatan filmlerin en iyi yanı onları izlediğinizde kendinizi daha iyi anlamaya başlamanızdır. Çünkü aslında büyümek demek akne, ergenlik ya da akademik hayatınıza bir yıl daha eklemek demek değildir. Büyümek, etrafınıza bakınıp neyi isteyip istemediğinize, kimi hayatınızda tutmaya değip değmeyeceğine ve nerede güvende hissedip hissetmediğinize karar vermektir. Bu iç çatışmalarla nerede -ister ailenizle yaşarken, ister tek başınınıza kendi evinizde- yüzleştiğinizin bir önemi yok, her şekilde üstesinden gelmesi zor bir süreç.

Büyümeyi en iyi anlatan filmleri sizin için derledik, bu konudaki çoğu film aşkla ilgili olsa da geleneksel romantiklik dışında önerecek yönleri olan filmleri de listemize dahil ettik. Çünkü kendinizi bulmak için illa aşık olmanız gerekmez. Büyümek ya da reşit olmak demek hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz insanı bulmak demek değil, hayatınızın geri kalanını “kim?” ve “ne?” olarak geçireceğinizi bulmak demektir.