Kovboy Çizmelerini Kombinlemenin Altın Kuralları

Sonbahar / Kış sezonu için alışveriş listenizi şimdiden oluşturmaya başladıysanız ve işe yeni bir çift ayakkabı arayışıyla devam ediyorsanız, geçtiğimiz sezonlara serpilmiş olan ve yükselişe geçmeye hazırlanan yeşil ışık yakmaya ne dersiniz?

Binicilikten ilham alan çizgilere sahip kovboy çizmeleri bu sezon zirveyi zorlayacak gibi duruyor. Ayakkabı listelerinin ilk sırasında karşımıza çıkacak olan kovboy çizmeleri, sezonun en önemli trendlerinden. Bu bir gerçek.

Kovboy çizmelerini giymenin modern yolu konusunda ilhama ihtiyacınız varsa, önerilerimiz aşağıda sizi bekliyor.

Denim, süet ceket ve Stetson şapkayla şekillendirmeyi ise biraz erteleyebilirsiniz. Evet, kovboy çizmelerinin geçmişten günümüze gelen yorumu bu şekilde olabilir ama bu sezon odaklandığımız nokta bu değil.

Bunun yerine, kadınsı özel ayrıntılar içeren stilleri tercih edebilirsiniz. Şunu da unutmayın; doğal bir eşleşme yakalamayı da beklemeyin.

Trend parçaları kombinlemenin en iyi yanı ise; sezonun öne çıkanlarıyla özgürce kullanabilmek.

Kovboy çizmelerini ince askılı bir midi boy elbiseyle birleştirmek ise; kışı beklemek istemeyenler için bugünün kombin önerisi olsun.

Kovboy çizmeleri, bu yıl karşılaştığınız en kolay görünüm olmadığından, yenilikçi tarzı tavsiyelerinden esinlenmek için kendinizi serbest bırakın. Kovboy çizmeleriyle yapabileceğiniz yeni kıyafet formülleri…

@ANINEBING

Elbise ile;

Havalar hala sıcakken, cool bir çift kovboy çizmesiyle elbiselerinizi kombinleyebilirsiniz.. Zincir kolyeler, halka küpe ve boncuklu çantalar ile yaz akşamları için stil sahibi bir görünüme kavuşmak mümkün.

Takım elbise ile;

Serin havalar için mükemmel eşleşme. Bir çift kovboy çizmesiyle takımınızı parlatın.

Bu formülün anahtarı ise daha parlak bir çizme seçmekten geçiyor, böylece cilalı genel etkiyi oluşturmak mümkün. Beyaz bir tişört, sepet çanta, kovboy çizmelerinizle de aradığınız sofistike görünümü yakalayabilirsiniz.

Kalem ya da midi etek ile;

Uzun bir çift kovboy çizmesi, standart kalem etekle o beklenmedik şıklığı sağlamayabilir.

Bir puf kollu bluz, etkileyici küpe ve çanta eşleşmesiyle, stilinizi o kadınsı duruşa sürükelyebilirsiniz.