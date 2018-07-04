Koyu Renkli Halkalarda Harika İş Çıkaran Göz Altı Kremleri

Göz altlarında şişlik ya da ince çizgiler kadar sinirimizi bozan bir problem daha var: Koyu renkli göz altı halkaları!
Neyse ki bu durumu giderme konusunda oldukça başarılı ürünler var.
İşte koyu renkli halkalarda harika iş çıkaran göz altı kremleri:
Pixi 24K Eye Elixir
Sadece koyu renkli halkalarla savaşmakta değil; anti-aging etkisi ve kırışıklıklarda gözle görülür etki yaratmasıyla da oldukça başarılı bir ürün.
La Mer The Eye Balm Intense
İnce çizgileri ve şişliği azaltırken koyu renkli halkalara da etki eden bu krem; mucize yaratacak.
L’Occitane Reine Blanche Illuminating Eye Care and Mask
Sürdükten sadece 10 dakika sonra aydınlatıcı etkisini göreceksiniz.
Tata Harper Illuminating Eye Crème
Bu %100 doğal göz altı kremi yorgun gözlere ilaç gibi geliyor.
Murad Instant Radiance Eye Cream
Murad’ın kendisine özel formülü; göz altındaki siyah halkalar üzerindeki mucizevi etkisiyle de biliniyor.
Dr. Dennis Gross Skincare C+ Collagen Brighten and Firm Eye Cream
C Vitamini, kolajen ve amino asitler ile koyu renkli halkalar ile savaşır.
Charlotte Tilbury Magic Eye Rescue
Retinol molekülleri ve kolajen etkisi ile daha dolgun bir cilt görünümü sağlarken; botanik içeriği ile de parlaklık sağlıyor.