Koyu Renkli Halkalarda Harika İş Çıkaran Göz Altı Kremleri

Göz altlarında şişlik ya da ince çizgiler kadar sinirimizi bozan bir problem daha var: Koyu renkli göz altı halkaları!

Neyse ki bu durumu giderme konusunda oldukça başarılı ürünler var.

İşte koyu renkli halkalarda harika iş çıkaran göz altı kremleri:

Pixi 24K Eye Elixir Sadece koyu renkli halkalarla savaşmakta değil; anti-aging etkisi ve kırışıklıklarda gözle görülür etki yaratmasıyla da oldukça başarılı bir ürün.

La Mer The Eye Balm Intens e İnce çizgileri ve şişliği azaltırken koyu renkli halkalara da etki eden bu krem; mucize yaratacak.

L’Occitane Reine Blanche Illuminating Eye Care and Mask Sürdükten sadece 10 dakika sonra aydınlatıcı etkisini göreceksiniz.

Tata Harper Illuminating Eye Crème Bu %100 doğal göz altı kremi yorgun gözlere ilaç gibi geliyor.

Murad Instant Radiance Eye Cream

Murad’ın kendisine özel formülü; göz altındaki siyah halkalar üzerindeki mucizevi etkisiyle de biliniyor.

Dr. Dennis Gross Skincare C+ Collagen Brighten and Firm Eye Cream C Vitamini, kolajen ve amino asitler ile koyu renkli halkalar ile savaşır.