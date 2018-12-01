Güzellik endüstrisinin yeni patronları ile tanışın. 20. yüzyılın Elizabeth Arden, Estée Lauder ve Merle Norman gibi isimlerin efsanelerini günümüzde birbirinden başarılı kadınlar devam ettiriyor.

İşte 2018’in En Zengin İsimleri listesini domine eden; kozmetik sektörünün milyon dolarlık kadın patronları:

Kim?: Kim Kardashian, KKW Beauty Kurucusu

Servet: 350 milyon dolar

Arka planı: Çok fazla derinlere inmemize gerek yok. Reality Show’u ile kazandığı şöhreti; 2017’de kendisiyle özdeşleşen kontür kitlerini çıkarıp markasına pudra, lip gloss ve parfüm ekleyerek katladı.

Kim? Anastasia Soare, Anastasia Beverly Hills kurucusu

Servetİ: 1 Milyar Dolar

Arka Planı: 1989’da Romanya’dan Los Angeles’a göç eden Soare; 3 yıl boyunca bir güzellik salonunda çalıştı. 2000 yılında ilk kaş ürünlerini satışa sunan marka; kızı Claudia’nın Instagram atılımı sayesinde popülerlikte zirve yaptı.

Kim? Pat McGrath, makyaj artisti ve Pat McGrath Labs kurucusu

Servet: Aldığı son yatırım ile 1 Milyar Dolar

Arka planı: Londra’da doğan Jamaika asıllı McGrath; makyaj artisti olarak sektörde ikonik bir konuma sahip. 2015’te sınırlı sayıda koleksiyonlar ürettiği markası; bugün tüm makyaj severlerin hayallerini süslüyor.

Kim? Kylie Jenner, Kylie Cosmetics kurucusu

Servet 900 Milyon Dolar

Arka Planı: Kardashian ailesinin üyesi Jenner; 2016 yılında 29 dolarlık lip kit’ler üreterek bir trend başlattı. Bugün ise toplamda 630 milyon dolarlık satış yapmış olan bir markanın patronu.

Kim? Huda Kattan, Huda Beauty kurucusu

Servet? 550 Milyon Dolar

Arka Planı: 2010’da blog yazmakla başlayan Kattan’ın hikayesi; bugün 26 milyon takipçili bir Instagram hesabı ve kült bir makyaj markası ile devam ediyor. İşi, kız kardeşleri ile kurdukları markadan takma kirpik satarak başlatan Huda Kattan; bugün hem bir güzellik ikonu hem de Huda Boss diye anılan bir internet fenomeni.

Kim? Kendra Scott

Servet? 500 Milyon Dolar

Arka Planı: Aslında mücevher tasarımcısı olan Scott; oje ve taş odaklı mumlardan oluşan koleksiyonu ile ses getirdi. Scott bu konsepti; Texas’ta istediği gibi bir mağaza bulamadığında başlatmış.