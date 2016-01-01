KOZMETİK ÜRÜNLERİNİZİN ÖMRÜ NE KADAR?





@topshelfbeaute

Veda etmek her zaman zordur, özellikle bu vedayı yarısı bile kullanılmamış olan kozmetik ürünlerinize etmeniz gerekiyorsa. Biliyoruz ki hepimiz kozmetik ürünlerini, elde tutulması gerektiğinden daha uzun bir süre boyunca saklıyoruz. Fakat bu alışkanlığa cildimizin, saçlarımızın ve vücudumuzun iyiliği için bir son vermeliyiz.

Tarihi geçmiş ürünler kullanmak sadece berbat bir şey olmamakla beraber aynı zamanda çok zararlıdır. Karanlık ve nemli ortamlar bakterilerin üremesi için en elverişli ortamlardır, bu da demek oluyor ki kozmetik ürünlerimizin şişelerinin içi bakteriler için bir cennet niteliğinde. Ürünlerinizi ne kadar uzun süre bekletirseniz içinde o kadar çok mikrop ürer. Beklettiğiniz maskarayı, nemlendirici ya da duş jelini uygularken aslında kendinizi bakterilerle kaplıyor olabilirsiniz.

Geri sayım, bir ürünü açtığınız an başlar, ne kadar çok ya da ne kadar az kullandığınızın pek bir önemi yoktur. Kozmetik ürünlerinin ömrü türüne göre değişmektedir, eve gelince açtığınız yeni ürünlerin üzerine ne zaman açtığınızı hatırlatan küçük bir sticker yapıştırırsanız o ürünü ne zaman atmanız gerektiğini bilebilirsiniz.

