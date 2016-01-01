KOZMETİK ÜRÜNÜ İÇERİKLERİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 5 MADDE





Günlük güzellik rutinimizin bir parçası olarak; kullandığımız ürünlerin yani kısaca tenimize değdirdiğimiz her şeyin içeriğine dikkat etmemiz gerek. Organik besleniyor, her sabah yeşil smoothie’nizi içiyor olabilirsiniz peki ya cildinize sürdüğünüz ürünler?

Şampuandan losyonlara; serum, makyaj ve parfümlere dek içerik listesinde elinizden geldiğince dikkat etmeniz ve kullanmamanız gereken maddeler var. İşte o içerikler:

Paraben

Parabenler, bakteri, maya ve küf oluşumunu önlemek için nemlendiriciler, saç ürünleri ve kozmetiklerde yaygın olarak bulunan bir koruyucudur. Ancak parabenin kansere yol açtığını iddia eden pek çok araştırma var. Avrupa Birliği 2012’de parabeni yasakladı, ancak Amerika’da henüz bu madde ile ilgili bir düzenleme yok.

Phthalates

Phthalate birçok kozmetik ürününde var olan zararlı bir kimyasaldır. Phthalate,plastiklerin daha esnek olması için,kozmetik ürünlerinde ise kokuların daha kalıcı olmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre phthalate akciğerlere,böbreklere,karaciğere ve gelişmekte olan ceninin testislerinin gelişimine zarar verir. Ayrıca hamile bayanların farkında olmadan kullanmış oldukları deodorant,parfüm,kozmetik ürünleri,oda spreyleri,temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünlerinde bulunan phthalate; hamilelikte gelişmekte olan erkek çocuklarına da zarar veriyor.

Formaldehyde

Evet, maskara, oje, temizleyici ve çok daha fazlasında bulunman koruyucudan konuşuyoruz. Bakteri üremesini önlemek için konulan bu koruyucuİUluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından kanserojen olarak kabul ediliyor. Ayrıca, birçok alerjik reaksiyona neden olan ve hatta bağışıklık sistemine zararlı olabilecek tahriş edici bir maddedir.

Sentetik renkler

Şampuanınızın tonu çok mu hoşunuza gidiyor? Bunun için sentetik renklere teşekkür etmelisiniz. Bu tarz katkı maddeleri genellikle petrol ve katran kaynaklarının reaksiyona girerek renk oluşturacak şekilde elde edilir. Bunların çoğu kanserojen olarak etiketlenmiştir.

Avrupa Birliği, gıda ve vücut bakım ürünlerinde yapay renkleri yasakladı. Bu katkı maddesini tanımlamak için FD & C Mavi No. 1 veya Mavi 1. gibi harf ve sayı kombinasyonlarını arayın.

Kimyasal güneş koruyucular

UV-ışını emici kimyasal oksibenzon, vücuttaki östrojeni taklit ettiği ve Çevresel Çalışma Grubu tarafından derlenen çalışmalara göre, cilt alerjisine de neden olabilen oldukça emici bir maddedir. Benzofonon, PABA, avobenzon, homosalat ve etoksisinat gibi diğer sentetik kimyasal güneş koruyucu maddeler, vücutta hücresel hasara ve kansere neden olabilir. Bu kimyasallar, çevreye hiç de dost değildir ve mercan dahil birçok organizma için toksiktir.

Tabii ki, SPF’nizi günlük olarak kullanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Fiziksel UV-blok olarak hareket eden ve cilt tarafından kolayca emilmeyen çinko ve titanyum dioksit içeren markaları arayın.

