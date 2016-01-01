KRALİÇE İÇİN ADALET YERİNİ BULDU





The Crown dizisinde Kraliçe II. Elizabeth’i canlandıran Claire Foy’a ilk iki sezon için 275.000 dolar ek ödeme yapılacak.

Foy, geçtiğimiz günlerde, Hollywood’da da süre gelen oyuncular arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin en önemli örneklerinden biri olmuştu.

Mart ayında; Netflix yapımı dizi The Crown’ın yıldız oyuncusu Claire Foy’un, dizinin bir diğer başrol Matt Smith’den daha az ödeme aldığı ortaya çıkmıştı.

Sonraki günlerde de yapım şirketinden Foy’un dizinin ilk iki sezonu için Smith’den daha az kazanç elde ettiğini doğrulandı.

Kraliçe II. Elizabeth’i canlandıran Foy’a, kocası Prens Phillip’i canlandıran Smith’den daha az para ödenmesi büyük bir ses getirdi. Bu az ödemenin arkasında ise Matt Smith’in “Doctor Who” dizisinden gelen popülaritesi olduğu söyleniyordu.

Son gelen haberlere göre ise “Kraliçe II. Elizabeth” için adalet yerini buldu. Dizinin yapım şirketinden gelen bilgiye göre Foy’a 275.000 dolar geri ödeme yapılacağı açıklandı.

Smith’in Foy’a göre bölüm başına yaklaşık 13.623 dolar daha fazla aldığı bilinenler arasında.

Son olarak, Smith’in geçen ay Hollywood Reporter’a verdiği röportajdan kesite göz atmaya ne dersiniz?

“Claire benim en iyi arkadaşlarımdan biri ve eşit olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu adil yaklaşımı tamamen destekliyorum ve tüm endüstrilerde karşılık bulmasını diliyorum.”