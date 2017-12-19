KRALİYET AİLELERİNE AİT TAKİBE ALMANIZ GEREKEN INSTAGRAM HESAPLARI

90’ların ve günümüzün süper modellerinden, Hollywood yıldızlarına…
İlham kaynağı olarak ve gündemi takip etmek için Instagram’da takibe alınması gereken hesapların fazlalığı başınızı döndürüyor olabilir.
Bunlara bir yenisini hatta yenilerini eklemeye ne dersiniz? Özellikle de yaz tatili konusunda ufuk açısı paylaşımlarda bulunan Kraliyet ailelerine ait hesaplara göz atmanızı tavsiye ederiz.
Şu anda takibe almak için galeride aşağı doğru ilerleyebilirsiniz.
Lady Amelia Windsor
Seyahatlerinden bol bol eğlenceli ve ilham verici kareler paylaşan Windsor, geçtiğimiz yıl Dolce & Gabbana defilesinde de karşımıza çıkmıştı.
Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah
Özellikle de ilham verici güzellik görünümleri için takibe almanızı öneririz.
Lady Kitty Spencer
Prenses Diana’nın yeğeni olan Kitty Spencer, son zamanların en gözde isimlerinden.
I am very grateful to have such kind and talented friends. Thank you my dearest Domenico and @stefanogabbana for the most phenomenal hand-painted Alta Moda @dolcegabbana dress. Thank you @bulgariofficial for the most exquisite jewellery. I am very lucky to be part of your family. Thank you to the most special, wonderful man @philiptreacy for creating such an elegant headpiece. I’m in awe of all of your craftsmanship and creativity. I am truly appreciative for all of the time and effort that went into my outfit for such a happy, special day yesterday.
İsveç Prensi Carl-Philip ve Prensesi Sofia
Genç çiftin özellikle de çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar gerçekten de takibe değer.
Danimarka Prensesi Maria-Olympia
Bu sayfada asla sıkıcı bir gün göremezsiniz. Özellikle de moda tutkunlarının takibe alması tam isabet olur.