KRALİYET AİLELERİNE AİT TAKİBE ALMANIZ GEREKEN INSTAGRAM HESAPLARI





90’ların ve günümüzün süper modellerinden, Hollywood yıldızlarına…

İlham kaynağı olarak ve gündemi takip etmek için Instagram’da takibe alınması gereken hesapların fazlalığı başınızı döndürüyor olabilir.

Bunlara bir yenisini hatta yenilerini eklemeye ne dersiniz? Özellikle de yaz tatili konusunda ufuk açısı paylaşımlarda bulunan Kraliyet ailelerine ait hesaplara göz atmanızı tavsiye ederiz.

Şu anda takibe almak için galeride aşağı doğru ilerleyebilirsiniz.

Lady Amelia Windsor

Seyahatlerinden bol bol eğlenceli ve ilham verici kareler paylaşan Windsor, geçtiğimiz yıl Dolce & Gabbana defilesinde de karşımıza çıkmıştı.

Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah

Özellikle de ilham verici güzellik görünümleri için takibe almanızı öneririz.

Lady Kitty Spencer

Prenses Diana’nın yeğeni olan Kitty Spencer, son zamanların en gözde isimlerinden.

İsveç Prensi Carl-Philip ve Prensesi Sofia

Genç çiftin özellikle de çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar gerçekten de takibe değer.

Danimarka Prensesi Maria-Olympia

Bu sayfada asla sıkıcı bir gün göremezsiniz. Özellikle de moda tutkunlarının takibe alması tam isabet olur.



