Kraliyet Ailesi İçin Yasaklı Besinler

Kraliyet ailesi üyeleri günlük hayatlarındaki davranışlarından tutun da kıyafet tercihlerine kadar pek çok konuda bazı kurallara uymak zorunda kalıyorlar. Bu kurallar mutfak için de geçerli. Kraliyet sarayı mutfağına girmeyen besinler ise şöyle;

1-Musluk Suyu

Genel olarak Birleşik Krallık halkı için sağlık açısından bir problem yaratmasa da kraliyet ailesinin olası sağlık sorunlarını önlemek adına musluk suyu tüketmesi yasak.

2-Az Pişmiş Et

Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı için aldığı bir karara göre sarayda az pişmiş et kullanımı yasak. Etleri orta-az pişmiş veya iyi pişmiş olarak tüketiyorlar.

3-Kabuklu Deniz Ürünleri

Mide rahatsızlarına ve zehirlenmelere yol açabileceği endişesinden ötürü kabuklu deniz ürünü tüketimi yasak.

4-Kaz Ciğeri

Kaz ciğeri ise, kazların doğal olmayan yollarla beslenip büyütülmesinden ötürü Prens Charles tarafından 2008 yılından bu yana yasaklanan ve etkinliklerde menüde bulunması tercih edilmeyen besinler arasında.

5-Patates

Kraliçe Elizabeth’in yoğun nişasta bulunduran patatesi saray mutfağında yasakladığı, yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı yiyecekleri tercih ettiği bilinen mutfak kuralları arasında.

6-Sarımsak

Sarımsak yararlı bir besin olsa da çoğu kişinin sosyal yaşamını etkilediği için seyrek tercih edilmekte. Kraliyet için de aynı durum geçerli. Kötü nefes kokusunun imajlarını etkileyeceklerini düşündükleri için sarımsak da saray mutfağına girmeyen besinlerden.