Kraliyet Ailesinden Rahat ve Kullanışlı Gündelik Kombin Önerileri

Hayat prensesler ve kraliçeler için oldukça gösterişli olabilir ancak onların da rahat ve gündelik kombin yapmaya ihtiyaçları olabiliyor. İşte kraliyet ailesi mensuplarının Alexander McQueen kaban veya Manolo Blahnik ayakkabılarına ara verdiklerinde giydikleri; günlük kombinlerde ilham verebilecek rahat ve kullanışlı görünümleri…

Prenses Diana

Prenses Diana, 1995 yılında bu neon tayt ile kameralara yakalandığında muhtemelen son dönemin en büyük trendlerinden birine imza atacağını bilmiyordu. Üstelik bugün hala Kate Middleton ya da Meghan Markle’ın deneyemeyeceği cesarette bir görünüm!



Kate Middleton

The Wimbledon Junior Tennis Initiative ziyaretinde; Nike Vapormax sneakerları ve eşofmanıyla oldukça sportif.



Meghan Markle

Reformation çizgili elbisesi ve Sarah Flint ayakkabıları ile kusursuz bir yaz görünümü sundu.

Prenses Beatrice

Grafik tişörtü ve bol jeani ile oldukça genç bir alışveriş görünümü.



Meghan Markle

Yeni Zelanda gezilerinde Stella McCartney x Adidas sneakerları oldukça konuşulmuştu.

Prenses Maria-Olympia

Yunan Prensesi Maria-Olympia, New York gezisinde rock chic bir görünüm sunuyor.



Kate Middleton

Middleton’ı tipik 2000’ler ip askılı bluzu ve düşük bel jeani ile görmek oldukça şaşırtıcı!

Prenses Charlene

Monaco prensesi Charlene; gündelik hayatta sıklıkla sandalet tercih ediyor.



Meghan Markle

Veja sneakerları ile Invictus Games’te.



Meghan Markle

Martin Grant elbisesi ve Castañer espadrilleri ile kusursuz bir “kraliyet deniz kenarı” kombini sunuyor.

Prenses Diana

1997’deki Angola ziyaretinde Prenses Diana; bugün bile giyebileceğimiz zamansız bir kombin ile.

Prenses Eugenie

Converse ayakkabıları ve kemerli elbsesi ile Newcastle Üniversitesi’ndeki ilk gününde!



Mette-Marit

Norveç prensesi Mette-Marit, sweatshirtü ve çizmeleri ile oldukça rahat görünüyor.

Kate Middleton ve Prens William

2011’de evlendikten sonra çıktıkları ilk kraliyet turunda Kanada durağında kırmızı sweatshirtleri ile…

Kraliçe Letizia

Yılbaşı alışverişi sırasında kameralara yakalanan Kraliçe Letizia’nın bu günlük kombinine bayıldık!

Prenses Diana

Oversize ceketi, jean pantolonu ve kovboy botları ile moda çekiminden fırlamış gibi görünüyor. Bu görünüm kesinlikle ikonik!