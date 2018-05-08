KRIS JENNER DA KENDİ MAKYAJ KOLEKSİYONUNU ÇIKARIYOR





Makyaj koleksiyonu çıkaranlar arasına Kris Jenner da ekleniyor! Kızı Kylie Jenner‘ın başarılı makyaj markası Kylie Cosmetics‘in Instagram hesabını ele geçirerek makyaj koleksiyonu Kris Cosmetics‘in duyurusunu yapan Kris Jenner’ın koleksiyonu; bu Pazar günü yani Anneler Günü’nde satışa çıkacak.

Kris Jenner’ın lakabı olan “Momager” adının verildiği 8 mini rujun da dahil olduğu bir dudak setinin de bulunduğu 5 ürünlük bir setten oluşan makyaj koleksiyonu; çoğunlukla kadife dokular ve renklerden oluşuyor.

Genelde ünlü Keeping Up With Kardashians reality showlarındaki ünlü cümlelerinden yola çıkarak adlandırılan koleksiyon parçaları; şimdiden sosyal medyada ilgiyle karşılan koleksiyonu merakla bekliyoruz!



