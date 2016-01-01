KRISTEN STEWART CANNES KIRMIZI HALISINDA YALIN AYAK!

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Kristen Stewart; Cannes kurallarına karşı!

BlacKkKlansman filminin galası için mini gümüş bir Chanel elbise tercih eden Stewart, bu görünümü siyah stilettolar ile tamamlamıştı.

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Ancak yüksek topuklu Louboutin imzalı ayakkabılarının içinde daha fazla rahat edemeyen Stewart; çareyi kameraların karşısında onları çıkarmakta buldu.

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Düz ayakkabının yasak olduğu Cannes Film Festivali kurallarını da böylece yıkmış oldu.

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Bu yıl Cannes Film Festivali jürisinde de bulunan Stewart; daha öncesinde Cannes kurallarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Bazı şeylerin bir an önce değişmesi gerekiyor. Bir erkek arkadaşımla birlikte Cannes kırmızı halısına doğru yürürken biri beni durdurup “Pardon genç hanım, topuklu ayakkabı giymiyorsunuz; giremezsiniz.” derse “Arkadaşım da giymiyor? O da giymek zorunda mı?” şeklinde cevaplayacağım. Kurallar her iki taraf için de geçerli olmalı. Bana, ona da zorunlu kılmadığınız bir şeyi yaptıramazsınız.”

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Kristen Stewart’ın ayakkabılını çıkardığında yaşadığı rahatlığı tahmin edebiliyoruz!

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