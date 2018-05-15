KRISTEN STEWART’IN İNCİLİ GÖZ MAKYAJINDAN İLHAMLA





Kristen Stewart, Cannes Film Festivali’nin kıyafet konusundaki kırmızı halı kurallarını çiğnemiş olsa da (Seremoni sırasında topuklu ayakkabılarını çıkarıp yürümeyi tercih etmişti.) bu tutumunu kesinlik “güzellik” oyununda göstermediği ortada.

Son zamanlarda gözler Stewart’ın üzerinde ve o da bu yakın takibin hakkını veriyor. Dizi dizi incilerden oluşan göz makyajı bunun en iyi ve en son örneklerinden biri.

Stewart’ın makyaj artisti Beau Nelson, (Onu, Met Gala 2018’de Kate Bosworth için yaptığı unutulmaz makyajdan hatırlayabilirsiniz.) oyuncunun Chanel kıyafetinden ilhamla göz makyajında incileri tercih etmiş.

İnce bir kanatla ve yumuşak tonlardaki bronz taban ile başlayan göz makyajı, gerçekten de etkileyici görünüyor.

Details #pearls #kristenstewart Beau Nelson (@beau_nelson)’in paylaştığı bir gönderi ( May 15, 2018 at 9:40öö PDT )



