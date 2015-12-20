KUMRAL TONLARA DÖNMEK İÇİN TAM ZAMANI



Saç renginizde değişime gitmeyi planlıyorsanız öncesinde Sidney Que Colour Saç Salonu Renk Uzmanı Monique McMahon’a kulak vermeye ne dersiniz?

“Eritilmiş karamel sarısı ve gölgeli dipler yerine, parlaklığın hemen göze çarpmadığı kumral tonlara bu sezon şans vermeye ne dersiniz?” ve ekliyor; ” Bu tarz en çok yanık ten ve koyu ya da yeşil gözlerde hoş duruyor.”

Saçınız ne kadar kısaysa, o kadar sık kesime ihtiyacı olacaktır. Ama bu sezonun kabarık kesimleri sadece altı ila sekiz haftada bir kesime ihtiyaç duyuyor. Bunu da kulağınıza küpe yapabilirsiniz.

Alicia Vikander

