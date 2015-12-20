“KÜRŞAT BAŞAR ORKESTRASI & SERAN BİLGİ” HER ÇARŞAMBA ALANCHA’DA





Yazar, gazeteci ve müzisyen kimliği ile kendinden söz ettiren “Kürşat Başar” Her Çarşamba Alancha’ da sahne alacak. Kürşat Başar Orkestrası ve solist Seran Bilgi programı saat 21.30 da başlayacak. Kürşat Başar’ a piyanoda dünyaca tanınmış piyanist Burçin Büke, basta Elcil Gürel Göçtü, davulda İzzet Hiçkalmaz ve solist olarak da Seran Bilgi eşlik ediyor.

Kürşat Başar Orkestrası ve solist Seran Bilgi, müzikseverlere her Çarşamba kendi bestelerinden, caz ve latin müziğin klasiklerine ve Türk Hafif Müziği’nin unutulmaz eserlerinin farklı yorumlarına kadar çok geniş bir yelpaze sunacaklar.

Alancha Çarşamba gecelerinde yoğun talep dolayısıyla rezervasyon yaptırılması önerilir.

ALANCHA ISTANBUL

Maçka Kempinski Residence

Hüsrev Gerede Caddesi

Şehit Mehmet Sokak No:9

Maçka – İstanbul

Telefon

+90 (212) 261 35 35

