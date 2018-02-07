KURU CİLTLER İÇİN EN İYİ 11 NEMLENDİRİCİ

Ciltteki nem kaybı, kuru ve cansız bir görünümün en büyük nedenidir. Özellikle kış aylarında kuruyan cildinize özen göstermeli ve nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. İşte kuru ciltler için bu konuda size yardımcı olacak en iyi nemlendirciler:

La Mer Creme de la Mer Moisturizing Cream

Pek çok kez ödüle layık görülen ve nemlendirici dünyasının efsanesi sayılan bu krem; vitaminler, mineraller ve deniz yosunlarından oluşan zengin bir içerikle Dr. Max Huber tarafından tasarlanan bu krem; Jennifer Lopez ve Mariah Carey gibi ünlü isimler tarafından da tercih ediliyor.

CeraVe Moisturizing Cream

Bu uygun fiyatlı nemlendirici, dermatoloji uzmanlarının da favorisi. Cildinizi nemlendirerek genç kalmasını sağlayan bu ürün; normalden kuruya dönük cilt tipi için ideal.

Philosophy Hope in a Jar Moisturizer

Ödüllü ve hafif bu nemlendirici, günlük kullanım için en ideal ürünlerden biri. Laktik asit ile ölü deri hücrelerini yok ederken, antioksidanlar ile yumuşak ve sağlıklı bir cilt vaat ediyor.

Cetaphil Moisturizing Lotion

Bu uygun fiyatlı nemlendirici, aşırı hassas ciltler için tasarlandı.

Kiehl’s Since 1851 Ultra Facial Cream

Kiehl’s’in bu ünlü kremi hem gündelik hem de gece kullanımı için uygun. Cildinizin nefes aldığını hissedin!

Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion

Bu kült ürün paketinde ve içeriğinde ufak tefek değişikliklere gitmiş olabilir ama hala cildinizde ipeksi bir dokunuş yaratacak kadar etkili!

belief The True Cream Aqua Bomb

Bu krem cildinizi nemlendirmekle kalmayıp, gözeneklerinizi de küçültüyor.

First Aid Beauty Ultra Repair Cream Intense Hydration

Bu “ilk yardım” niteliğindeki nemlendirici, yulaf ezmesi, shea yağı ve seramid 3 içeren formülüyle kuruluktan çatlamış ciltlerden; egzamaya varan sorunlara dek çözüm üretebiliyor.

Fresh Lotus Youth Preserve Face Cream with Super 7 Complex

Amacımız sadece cildinizi nemlendirmek değil, aynı zamanda genç kalmasını da sağlamak. İşte bu krem ile bunu başarmak mümkün.

Too Cool For School Egg Mellow Cream

Sadece cildi nemlendirmiyor aynı zamanda cildinizi aydınlatıyor.

GLAMGLOW THIRSTYMUD Hydrating Treatment

Sadece yüze değil, boynunuza ve göğüs bölgenize de sürerek potansiyel kuruluktan kurtulabilirsiniz.