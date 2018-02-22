KURU CİLTLERİN SOĞUK HAVALARDA YARDIMCISI OLACAK 7 YÜZ YAĞI

Nemlendiricilerin yeterli gelmediği noktada; yüz yağları en büyük yardımcılarımız. Üstelik cilde ışıltı katma; yumuşak bir his bırakma, besleme ve sebum dengesini sağlamak gibi yararları da cabası!
İşte özellikle kuru cilde sahip olanların en büyük yardımcısı olacak yüz yağları:
Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil
Eğer soğuk havalarda cildinizin pul pul dökülmesinden şikayetçiyseniz; bu yağdan daha ileriye gitmenize gerek yok. Kokusuz ve yumuşak bir etkiye sahip olan bu ürünün cildinizde yaratacağı farka şaşıracaksınız!
Tarte Maracuja Oil
Tarte’nin bu yağı; şimdiden kült statüsünde. Asit açısından zengin içeriği ve C vitamini ile; cilde parlaklık katmanın yanı sıra aydınlatma vaatlerini de yerine getiriyor.
Sisley Paris Black Rose Precious Face Oil
İçeriğindeki siyah gül ile; daha parlak ve ışıldayan bir cilt vaat eden bu yağ ağırlık hissi olmadan güzel kokan ürünlerden.
Urban Decay Drop Shot Mix-In Facial Oil
Fondöteninizle karıştırabileceğiniz yapıdaki bu yağ; kokusuyla da favorimiz.
Mario Badescu Rose Hip Nourishing Oil
Listedeki pek çok yağ gibi; Mario Badescu Rose Hip Nourishing Oil de cildi aydınlatma etkisine sahip olan C vitaminine sahip; üstelik yararlı asitlerle birlikte. Nemlendirme etkisi en güçlü olanlardan.
Korres Wild Rose Vitamin C Active Brightening Oil
İçeriğindeki gerçek gül yaprakları ve C vitaminiyle harika bir seçenek!
Fresh Seaberry Moisturizing Face Oil
Bu lüks yağ; tüm kış ihtiyacınız olan nemlendirme gücüne sahip bir güçte.