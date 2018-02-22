KURU CİLTLERİN SOĞUK HAVALARDA YARDIMCISI OLACAK 7 YÜZ YAĞI





Nemlendiricilerin yeterli gelmediği noktada; yüz yağları en büyük yardımcılarımız. Üstelik cilde ışıltı katma; yumuşak bir his bırakma, besleme ve sebum dengesini sağlamak gibi yararları da cabası!

İşte özellikle kuru cilde sahip olanların en büyük yardımcısı olacak yüz yağları:

Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil

Eğer soğuk havalarda cildinizin pul pul dökülmesinden şikayetçiyseniz; bu yağdan daha ileriye gitmenize gerek yok. Kokusuz ve yumuşak bir etkiye sahip olan bu ürünün cildinizde yaratacağı farka şaşıracaksınız!

Tarte Maracuja Oil

Tarte’nin bu yağı; şimdiden kült statüsünde. Asit açısından zengin içeriği ve C vitamini ile; cilde parlaklık katmanın yanı sıra aydınlatma vaatlerini de yerine getiriyor.

Sisley Paris Black Rose Precious Face Oil

İçeriğindeki siyah gül ile; daha parlak ve ışıldayan bir cilt vaat eden bu yağ ağırlık hissi olmadan güzel kokan ürünlerden.

Urban Decay Drop Shot Mix-In Facial Oil

Fondöteninizle karıştırabileceğiniz yapıdaki bu yağ; kokusuyla da favorimiz.

Mario Badescu Rose Hip Nourishing Oil

Listedeki pek çok yağ gibi; Mario Badescu Rose Hip Nourishing Oil de cildi aydınlatma etkisine sahip olan C vitaminine sahip; üstelik yararlı asitlerle birlikte. Nemlendirme etkisi en güçlü olanlardan.

Korres Wild Rose Vitamin C Active Brightening Oil

İçeriğindeki gerçek gül yaprakları ve C vitaminiyle harika bir seçenek!

Fresh Seaberry Moisturizing Face Oil

Bu lüks yağ; tüm kış ihtiyacınız olan nemlendirme gücüne sahip bir güçte.



