Kusursuz Bir İlk Buluşma İçin Öneriler

İlk buluşmalar oldukça heyecan verici ve streslidir. Bu günü daha rahat atlatabilmeniz için size bazı önerilerimiz olacak.

1# Arkadaşlarınızı veya Ailenizi Bilgilendirin

Bu ilk madde güvenliğiniz açısından önemli. Buluşmanızın saat, mekan gibi detaylarını aile bireylerinden biriyle veya bir arkadaşınızla paylaşmanız buluşulacak kişi daha önceden tanımadığınız biriyse sizin için yararlı olacaktır.

2# Buluşmaya Zamanında Gidin

Dakiklik sizi kaliteli ve saygın gösterir. Buluşma yerine erken gittiğinizde soluklanıp hazırlanmak size fayda sağlayacak, heyecanınızı azaltacaktır. Fazla erken giderseniz karşınızdaki kişiye bunu belirtmemekte yarar var. Karşı tarafı beklettiği için suçluyormuş gibi görünmek hoş olmayacaktır. Hem de eminiz ki fazla hevesli gözükmek istemezsiniz.

3# Telefonunuzu Çantanızdan Çıkarmayın

Zaman zaman en yakınlarımız bile biz sohbet etmeye çalışırken telefonla ilgilenip bizi çıldırtabiliyorken bunu ilk buluşmada yaşamak ve yaşatmak ister misiniz? Görüş açımızda olduğu sürece telefonumuzu kontrol ediyoruz. Tamamen alışkanlık! Gün içinde farkında bile olmadan Instagram akışınızı yeniliyorsunuz, değil mi? İşte bunu önlemek adına telefonumuzu çantamızdan çıkarmamak en iyisi olacak.

4# Hafif İçecekler Tüketin

Alkol tüketecekseniz makul bir miktar tercih etmelisiniz. Aksi takdirde sarhoş olmanız, sohbet edip sizi tanımaya çalışan birine yardımcı olmayacaktır. Alkollü veya alkolsüz… Size mide sorunları yaşatmayacak içecekler tercih etmeye özen gösterin.

5# Diyalog Kurmaya Özen Gösterin

İlk buluşmalar iki tarafın birbirini tanımaya çalışması açısından çok önemli. Kendinizi anlatırken aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Karşı tarafa da sorular yönelterek uzun konuşmalardan kaçınabilirsiniz. Böylece sohbetin akışı sıkıcılaşmayacak, dinamikliğini yitirmeyecektir.

6# Argo Kelimelerden Kaçının

Yakın çevrenizle sohbetlerinizde, gündelik hayatta bazı durumlarda argo kelimeler kullanıyor olabilirsiniz. Ancak henüz sizi iyi tanımayan birisi için argo tutum sergilemeniz itici görünebilir.

7# Olumlu Olun

Negatif düşünceleri zihninizden uzaklaştırın. Negatif düşündükçe pot kırma olasılığınız artacak ve bunu istemezsiniz. En neşeli ve en pozitif halinizle buluşma yerinde olun. Yeni bir insan tanımak güzeldir, tadını çıkarın.

8# Özgüvenli Olun

Kendinize inanın, özel biri olduğunuzun bilincinde olun. Özgüvenli bir birey olmanın cazibesini karşınızdaki kişiye hissettirin. Unutmayın ki özgüven sahibi insanlar güzel bir enerji yayarlar ve bu ortamdaki gerginliği giderir.