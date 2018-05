KYLIE JENNER ANNELİK HAKKINDA KONUŞTU

20 yaşında anne olarak çok konuşulan Kylie Jenner; ES dergisi için ablası Kim Kardashian’ın sorularına cevap verdi.

Kızına neden Stormi ismini seçtiği hakkında: “İlk başta Storm ismi hakkında düşünüyorduk. Travis fikrin kendisinden çıktığını iddia ediyor ama bence ilk önce ben önermiştim. Sonrasında bu ismin kızıma ait olmadığını düşündük. Eminim daha çok beğeneceğimiz pek çok isim vardı ancak bence Stormi kendi ismini kendisi seçti.

Erken yaşlarda anne olmak hakkında: “Bunun harika olduğunu hissediyorum ve çok eğlenceli. Kendim ve hayat hakkında çok fazla şey öğreniyorum ve bu kesinlikle harika bir deneyim. Tabii ki zor zamanlar oluyor; mesela başlarda uyku düzeni gibi…Ayrıca sabahları bazen onu bırakmak da çok zor oluyor. Genellikle “hemen döneceğim, çok üzgünüm” diyerek evden çıkıyorum ve aslında ne olduğu hakkında en ufak bir fikri bile yok. Nerede olursam olayım her saniye onu düşünüyorum. Benimle her yere gelebileceği dönem için sabırsızlanıyorum. Onu her yere yanımda götüreceğim!

Estetik hakkındaki düşünceleri hakkında: “Bence eğer bu sizi daha iyi hissettiriyorsa ve istiyorsanız yapın. Buna karşı değilim. Şimdiki halimin üzerine bir şey eklemezdim.”