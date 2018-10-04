Kylie Jenner Cilt Bakım Markası Çıkarıyor!

 

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Kozmetik sektörünün milyon dolarlık patroniçelerinden biri olan Kylie Jenner, çok satan makyaj markasının ardından şimdi de cilt bakım ürünleri çıkarmaya hazırlanıyor!

 

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Our 2 for $30 Concealer Sale ends tonight at 11:59pm PST! Don’t miss out 💛

Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics)’in paylaştığı bir gönderi ()

Markasının isminin Kylie Skin olacağı kesinleşen Jenner’ın bu serisinde temizleyiciler, peelingler, serumlar, maskeler ve nemlendiriciler yer alacak.

Aslında böyle bir hamle yapması uzun süredir beklenen Jenner, son olarak Kylie Cosmetics’in yılbaşı özel koleksiyonunun müjdesini vermişti.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

#KyliexJordyn highlighter quad too bomb 👀 available now..

Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics)’in paylaştığı bir gönderi ()

Yakın arkadaşı Jordyn Woods adına da bir seri çıkaran Jenner, Cadılar Bayramı’na özel sürprizleri olduğunun müjdesini de Instagram hesabından verdi.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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