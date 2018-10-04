Kylie Jenner Cilt Bakım Markası Çıkarıyor!

Kozmetik sektörünün milyon dolarlık patroniçelerinden biri olan Kylie Jenner, çok satan makyaj markasının ardından şimdi de cilt bakım ürünleri çıkarmaya hazırlanıyor!

Markasının isminin Kylie Skin olacağı kesinleşen Jenner’ın bu serisinde temizleyiciler, peelingler, serumlar, maskeler ve nemlendiriciler yer alacak.

Aslında böyle bir hamle yapması uzun süredir beklenen Jenner, son olarak Kylie Cosmetics’in yılbaşı özel koleksiyonunun müjdesini vermişti.

Yakın arkadaşı Jordyn Woods adına da bir seri çıkaran Jenner, Cadılar Bayramı’na özel sürprizleri olduğunun müjdesini de Instagram hesabından verdi.