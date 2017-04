KYLIE JENNER DA KENDİ ŞOVUNUN SAHİBİ OLUYOR!

Ailesini şöhrete kavuşturan reality show Keeping Up With The Kardashians ile kameraların karşısında büyüyen Kylie Jenner, 19 yaşında kendi reality show’unu hazırlamak için çalışmalara başladı.

Bu yaz E! kanalında yayınlanacak ve 8 bölümden oluşacak reality show’u şimdiden merakla bekliyoruz.

Kim Kardashian sonrasında; kurduğu makyaj imparatorluğuyla ailenin en başarılı ikinci ismi olarak görülen Kylie’nin arkadaşlıkları ve iş yaşamına odaklanacak şov aynı zamannda Tyga ile çalkantılı ilişkisini de gözler önüne serecek.

Aynı zamanda şovun prodüktörü olarak da kamera arkasında yer alacak olan Kylie Jenner; makyaj imparatorluğunun yanına bu programı da bir başarı olarak ekleyecek gibi görünüyor.