Kylie Jenner, Kızının Fotoğraflarını Sosyal Medya Hesaplarından Neden Sildi?

TV yıldızı Kylie Jenner, kızının fotoğraflarını artık sosyal medya hesaplarından paylaşmayacak.

Jenner-Kardashian’ların özel hayatlarının her detayını büyük bir zevkle paylaştıkları en bilinen gerçeklerden. Ailenin en genç kardeşi Kylie Jenner ise bu eğilimin kırılım noktası olacağını ortaya koyan ilk kişi oldu.

Jenner, kısa süre önce kızının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı bırakacağını duyurdu.

20 yaşındaki Kylie Jenner, şubat ayında dünyaya getirdiği kızı Stormi Webster’ın hamileliği sürecinde de sosyal medyadan oldukça uzak durmayı tercih etmişti.

Kızının fotoğraflarını 109 milyon hesaplı instagram hesabından sık sık paylaşan Jenner, artık bu paylaşımların olmayacağını açıkladı.

Stormi’nin bugüne kadar paylaşmış olduğu tüm fotoğraflarını da silen Jenner’ın bu kararının arkasında kızını korumak yatmakta.