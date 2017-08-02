KYLIE JENNER’DAN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL MAKYAJ KOLEKSİYONU

Kylie Jenner, 20. yaş doğum günü özelinde, Kylie Cosmetics markasından özel bir koleksiyon satışa sunuyor.
#KylieTurns20 koleksiyonu için heyecanlananlar, 1 Ağustos tarihinden itibaren bu özel koleksiyona kavuşmaya başladı.
2 New Ultra Glows from the #BirthdayCollection launching August 1st … 🎀 #Queen #King pic.twitter.com/4kNfiEEHUO
— KYLIE COSMETICS (@kyliecosmetics) July 26, 2017
Pembe ve tonlarının hakim olduğu özel doğum günü koleksiyonuna karşı koymak mümkün değil gibi durmakta.
( 10 Ağustos 1997 doğumlu olan Kylie Jenner, bir derginin yapmış olduğu araştırmaya göre yılın en genç zengini ünvanına sahip olmuştu. )