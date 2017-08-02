KYLIE JENNER’DAN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL MAKYAJ KOLEKSİYONU





Kylie Jenner, 20. yaş doğum günü özelinde, Kylie Cosmetics markasından özel bir koleksiyon satışa sunuyor.

#KylieTurns20 koleksiyonu için heyecanlananlar, 1 Ağustos tarihinden itibaren bu özel koleksiyona kavuşmaya başladı.

Pembe ve tonlarının hakim olduğu özel doğum günü koleksiyonuna karşı koymak mümkün değil gibi durmakta.

( 10 Ağustos 1997 doğumlu olan Kylie Jenner, bir derginin yapmış olduğu araştırmaya göre yılın en genç zengini ünvanına sahip olmuştu. )

