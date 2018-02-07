KYLIE JENNER’IN ÇOCUĞUNUN ADI BELLİ OLDU!





Uzun süren spekülasyonlardan sonra ilk çocuğuna kavuşan Kylie Jenner‘ın bebeğine nasıl bir isim koyacağı merak konusuydu.

Jenner ise çok beklemeden bebeğinin ismini açıklayarak son noktayı koydu.

Kızına “Stormi” ismini verdiğini Instagram’dan duyuran Jenner; sevgilisi Travis Scott ile birlikte diğer seçeneklerinin Butterfly ve Posie olduğunu da belirtti.

Küçük Stormi’nin elinin yer aldığı bir kare paylaşan Jenner’ın bu postu; kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

stormi webster 👼🏽 Kylie (@kyliejenner)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 6, 2018 at 1:14ös PST )

Jenner; Pazar günü Instagram’ında yayınladığı notta “”Hamilelik, hayatım boyunca yaşadığım en güzel, güçlendirici ve yaşamı değiştiren deneyim oldu ve aslında bunu özleyeceğim” yazmıştı.

Dünyaya hoş geldin Stormi!



