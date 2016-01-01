LADY GAGA’DAN SOKAK STİLİNE VINTAGE VE İDDİALI DOKUNUŞ





Yeni albümü için stüdyo çalışmalarına başlayan Lady Gaga; her zamanki gibi stiliyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta taşıdığı 3 ayrı retro görünüm de bunu kanıtlar nitelikte!

Son günlerde 60’lı yılların feminen görünümünü benimseyen ünlü sanatçı; New York’taki Electric Lady Studios’tan çıkarken görüntülendi.

32 yaşındaki şarkıcı; retro görünümü ve stilinin detayları ile bir kez daha ilhamlarımız arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Sonraki gün tercihi ise yine 60’lar etkili bir döpiyes oldu.

Yine stüdyodan görüntülenen yıldızın yeni parçalarını duymak için sabırsızlanıyoruz!

Gece ise kırmızı mini bir elbise tercih eden Gaga; bu haliyle bize American Horror Story: Hotel’deki Kontes rolünü anımsattı.



