LADY GAGA’NIN DÜN GECEDEN GÖZ KAMAŞTIRAN SUPER BOWL ANLARI





Dün gece düzenlenen dünyanın en önemli spor etkinliklerinden Super Bowl’un bu yılki devre arası performansını Lady Gaga gerçekleştirdi. Versace kostümüyle göz kamaştıran Gaga, şimdiye kadarki en iyi Super Bowl performanslarından birini gerçekleştirdi. Lady Gaga’nın Million Reasons, Poker Face, Just Dance gibi ikonik parçalarını ardı ardına seslendirdiği performansını aşağıdan izleyebilir; unutulmaz anlar için galerimizi gezebilirsiniz.



