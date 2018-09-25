Lady Gaga’nın Kırmızı Halıdaki Yıldız Işıltısı

 

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Lady Gaga, izlemek için heyecanlandığımız A Star Is Born filminin basın turunda birbirinden etkileyici görünümlerle bizi büyülemeye devam ediyor!

Filmin Los Angeles prömiyerine katılan 32 yaşındaki Lady Gaga, Clare Waight Keller imzalı bir Givenchy tasarımı tercih etti.

Eski Hollywood ışıltısı taşıyan pelerinli elbisesini, gümüş platin saçlar ve soğuk tonlarda dikkat çekici bir makyajla tamamlayan Gaga’nın bu görünümüne hayran kalmamak mümkün değil!

Clare Waight ismine ise yabancı değiliz.

Clare Waight, henüz bir kaç ay öncesinde yine Givenchy adına Sussex Düşesi Meghan Markle’ın da gelinliğini tasarlamıştı.

Merakla beklediğimiz ve şimdiden övgüyle bahsedilen A Star ıs Born filmi 5 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek.

 

 

 

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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