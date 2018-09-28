Lady Gaga’nın Viktoryen İhtişamı

Lady Gaga, A Star Is Born filminin turu kapsamında birbirinden etkileyici görünümlere imza atmaya devam ediyor.

Bu kez filmin İngiltere prömiyerine katılan Lady Gaga, Viktoryen bir Alexander McQueen tasarımı tercih ederek yine tüm gecenin odak noktası oldu.

Kesimi ve işlemeleriyle bir kraliçe kostümünü aratmayan görünümünü dağınık kahküllü saçlar ve şeftali tonlarının hakim olduğu makyajı ile tamamlayan Lady Gaga; uzun süre unutulmayacak kırmızı halı anlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

5 Ekim’de Amerika’da vizyona girecek olan filmin soundtrack albümü de aynı gün dinleyici ile buluşacak.

Daha önce pek çok kez yeniden öevimi yaıplan filmin bu versionunu ise; aynı zamanda başrolü Lady Gaga ile paylaşan Bradley Cooper yönetti.