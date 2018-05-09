LADY KITTY SPENCER’IN EN İYİ STİL ANLARI



Prens Harry ve Meghan Markle‘ın düğününde güzelliği, zarafeti ve şıklığı ile ilgi odağı olan Lady Diana’nın yeğeni Lady Kitty Spencer; stili ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Modellik de yapan ve son olarak ünlü bir mücevher markasının yüzü olan Lady Kitty Spencer’ın en iyi stil anlarını listeledik:

Kraliyet Düğününde, 2018

Londra, 2018

Londra, 2018

Milan, 2018

Dolce & Gabbana podyumunda, 2018

Milan, 2018

New York Moda Haftası, 2018

New York, 2018

Paris Moda Haftası, 2018

Londra, 2017

Londra, 2017

Londra, 2017

Londra, 2017

Londra, 2017

Madrid, 2017

Dolce & Gabbana defilesinde podyumda, 2017

2017, New York

