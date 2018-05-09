LADY KITTY SPENCER’IN EN İYİ STİL ANLARI

Prens Harry ve Meghan Markle‘ın düğününde güzelliği, zarafeti ve şıklığı ile ilgi odağı olan Lady Diana’nın yeğeni Lady Kitty Spencer; stili ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Modellik de yapan ve son olarak ünlü bir mücevher markasının yüzü olan Lady Kitty Spencer’ın en iyi stil anlarını listeledik:
Kraliyet Düğününde, 2018
Londra, 2018
Londra, 2018
Milan, 2018
Dolce & Gabbana podyumunda, 2018
Milan, 2018
New York Moda Haftası, 2018
New York, 2018
Paris Moda Haftası, 2018
Londra, 2017
Londra, 2017
Londra, 2017
Londra, 2017
Londra, 2017
Madrid, 2017
Dolce & Gabbana defilesinde podyumda, 2017
2017, New York