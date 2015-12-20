LANA DEL REY VE THE WEEKND YENİDEN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Lana Del Rey merakla çıkmasını beklediğimiz yeni albümü Lust For Life’tan ilk single’ını geçtiğimiz gün BBC Radio 1’da katıldığı bir programda dinleyicileriyle paylaştı.

Del Rey, The Weeknd ile düet yaptığı albümle aynı ismi taşıyan parça için “Onun bu şarkı için harika bir isim olduğunu düşündüm. The Weeknd’in bu şarkıya çok şey kattığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Klasik Lana Del Rey’in retro stilinde olsa da The Weeknd’in modern dokunuşlarının hissedildiği parçayı Spotify, iTunes ve Apple Music’ten dinleyebilirsiniz.

Aynı zamanda Sean Lennon‘la da bir düet bulunduran yeni albümü Lust For Life’ın çıkış tarihinden önce başka single’lar da çıkaracağı müjdesini veren Del Rey; daha öncesinde The Weeknd’in Starboy albümünde “Stargirl Interlude” parçasında düet yapmıştı.



