LANA DEL REY’DEN YENİ ŞARKI



Bir buçuk yıllık aranın ardından Lana Del Rey, yeni bir şarkıyla kalpleri çalmak üzere yeni döndü.

Bu sene içerisinde yeni bir albüm çıkaracak olan Lana Del Rey, öncesinde yüreklere su serpmek için yeni bir şarkıyla karşımıza çıktı. Dördüncü stüdyo albümü “Honeymoon”dan sonra “Love” isimli şarkı için çoktan hazırmışız zaten.

“Love”, Youtube’da şimdiden bir milyon izlenmeyi geçmiş bulunmakta.

Bu albümü hayranlarına armağan ettiğini duyuran Lana Del Rey‘in yeni şarkısını tekrar tekrar dinlemek serbest!



