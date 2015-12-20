LEA SEYDOUX HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 19 ŞEY

Utangaçlığını yenebilmek için sinemaya yöneldiğini söyleyen güzel oyuncu Lea Seydoux bize, aşka olan inancından, erkekte en sevmediği özellikten ve karşı koyamadığı tatlardan bahsediyor.
İşte onu keşfetmenin tam zamanı…
GÜZELLİK İKONUM: “Carolyn Bessette-Kennedy. Buradan 90’lara selam olsun.”
HAYALİ PARTİMDEKİ ONUR KONUKLARIM ARASINDA: “Friedrich Nietzsche, Michael Jackson, Charlie Chaplin, Maria Callas, David Bowie ve Serge Gainsbourg var.”
NEYİN HAYALİNİ KURUYORUM: “Kesinlikle aşkın.”
HÂLÂ İNANIYORUM: “İlk görüşte aşka.”
ŞU ANDA NEREDE OLMAK İSTERDİM: “Kanada’daki Emerald Gölü kenarında, bir kütük evde.”
ÇOK İYİ YAPARIM: “Elmalı crumble… Pasta şefi olmayı çok istemiştim ama her sabah erken kalkmayı da bir türlü göze alamamıştım.”
PIN-UP ERKEĞİM: “80’lerdeki Andrew Eldritch.”