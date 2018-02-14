LEANDRA MEDINE’DEN AKSESUAR KULLANIMININ İNCELİKLİ YOLLARI

Bahar ve yaz aylarının içimizi ısıtan sıcak güneşli günlerinin büyük sevdalısı iseniz stilinize de bu enerjiyi hissettiriyorsunuzdur elbette.

Bu enerji patlamasını kontrollü bir şekilde ortaya çıkarmak ya da yönetmek için ise aksesuarlardan destek alabilirsiniz.

Man Repeller’in kurucusu olan Leandra Medine’nin sıkı takipçisiyseniz, muhtemelen ilham verici aksesuar kullanımlarına da denk gelmişsinizdir.

“Azar azar” her şeyi takıp, (evet bu kısma mücevherler de dahil) bunu da büyük bir denge ve zarafet şeklinde sunan Medine’nin, imzasına haline bu karışımın “felsefesini” yakalamak için sahip olmanız gerekenler listesine göz atabilirsiniz.

Takı aşkınız nereden geliyor ve sizin için ne ifade ediyor?

Önce bu soruya bir cevap vermeye ne dersiniz?

Stilinizi tek başına samimi bir şekilde parlatacak kısım olarak aksesuarları görüyorsanız, bu görünümden ilham almaya hazırsınızdır demek ki.



En havalı ve en ilginç aksesuar eşleştirmelerine sahip olmak için yüksek ve düşük bütçeli parçaları birbiriyle karıştırabilirsiniz. Alternatifli kolyeler tercih etmeye özen göstermeyi unutmayın.

Kabuklu deniz ürünlerini yansıtan aksesuarlara yeşil ışık yakmanın tam zamanı.



Aksesuar alışveriş listenizi sık sık güncelleyin. Yeni, yalın ve çarpıcı parçalarla görünümünüzü her daim taze tutabilirsiniz.